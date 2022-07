Foragido da Justiça mineira há sete anos é preso no Rio

Complexo Penitenciário Nelson Hungria (foto: Sejusp-MG) Um forte esquema de segurança está sendo montado para a transferência de Daniel Carvalho, do estado do Rio de Janeiro (RJ) para Minas Gerais. Ele foi preso na última semana, em Rio das Ostras, Região dos Lagos, no RJ.

Depois de quase 7 anos foragido da Justiça, o homem considerado o mais procurado da cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, foi preso em uma ação integrada de forças de inteligência, entre elas, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Chacal é apontado como o número um da maior quadrilha especializada em sequestro de gerentes de banco em Minas Gerais.

Mesmo depois de preso na penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, continuou a comandar a facção criminosa de dentro da cadeia.

Por isso, em 2019, foi transferido para um presídio federal.

Assim, Daniel passou a movimentar os negócios da quadrilha, que envolviam além dos sequestros a gerentes de agências bancárias, explosão de caixas eletrônicos e tráfico de drogas nos estados de MG, BA e ES.

Ele também é acusado de ser o mandante da execução de uma criança de 1 ano de idade em Nanuque. O menor dormia com o pai, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O duplo homicídio chocou a população do município do Vale do Mucuri.