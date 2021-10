Polícia prende sete suspeitos de envolvimento em tortura em Nanuque

Material apreendido pela Polícia Civil em poder dos menores e adultos torturadores (foto: PCMG)

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Minas Gerais, junto da Polícia Militar da Bahia, resultou na prisão de dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e cinco adultos, com idades entre 18 e 34 anos, acusados de crime de tortura, na cidade de Nanuque, no Vale do Jequitinhonha.

A operação que resultou na identificação e prisão dos envolvidos foi batizada de Safe Place e começou em julho, a partir de um vídeo que circulou nas redes sociais, mostrando adolescentes torturando uma pessoa com agressões físicas e ameaças com arma de fogo.

A partir desse vídeo, a polícia fez uma série de levantamentos e conseguiu a identificação dos dois adolescentes, que estavam envolvidos com uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e roubos na cidade.

Nessa operação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas residências de membros da quadrilha. Um homem foi preso com mandado de prisão preventiva e outras quatro pessoas, em flagrante.

Ao efetuar as prisões e cumprir os mandados de busca, os policiais acabaram apreendendo uma grande quantidade de armamento, munições e drogas (maconha e crack), além de objetos suspeitos de terem sido roubados.