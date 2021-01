Entenda os 5 principais erros cometidos por traders iniciantes

Os traders podem ser entendidos como negociantes de ativos financeiros, pessoas capazes de analisar todos os dias o mercado para apostar em operações. A cada dia a área está ganhando mais adeptos, fazendo com que traders iniciantes surjam a todo momento. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre o assunto, recomendamos o site guiadobitcoin.com.br





Por isso, muitos erros podem ser cometidos nessa etapa inicial. Pensando em trazer um pouco dos principais, listamos 5 logo abaixo.





5 erros comuns de traders iniciantes





1 - Achar que ganhará dinheiro facilmente





Muitos traders começam a apostar em algumas operações acreditando que o dinheiro virá fácil, tão fácil quanto para aqueles que já estão na área há algum tempo, mas isso é uma mentira.





É verdade que com o tempo e bastante estudo os resultados começam a aparecer, mas também é provável que o trader iniciante correrá alguns riscos e também serão indisciplinados. No entanto, tudo deve ser calculado. Por exemplo: se estão existindo vários erros no caminho, por que não reavaliar as operações? Pode ser um bom início para o jogo virar.





2 - Achar que há uma técnica a ser seguida





Existem alguns traders prestigiados que concedem dicas importantes para quem está iniciando — muitos deles, inclusive, vendem cursos —, mas não existe uma técnica exata.





Assim como em toda área de risco, erros podem acontecer, principalmente quando há um conhecimento pleno sobre. O mais indicado é reservar um tempo para estudar e se disciplinar.





3 - Contratar uma plataforma desde o início





O trader iniciante costuma operar com 1 a 5 minicontratos no dia, o que em curto prazo não traz valores significantes. Dessa forma, uma plataforma paga pode pesar no resultado da operação final. Nesse caso, o mais recomendado é procurar por alternativas grátis. Existem diversas no mercado que também são confiáveis.





4 - Reaplicar os ganhos no mercado





Muitos pensam que reaplicar todo o valor ganho é o investimento mais seguro. No entanto, traders mais experientes afirmam que é necessário ter outros tipos de investimento.





E o motivo é simples: caso haja uma queda no mercado, é provável que todo o rendimento seja perdido rapidamente. Quando há uma variação, as perdas — quando ocorrem — costumam ser menores.





5 - Ter uma indisciplina





Por estarem começando e por ter um “fogo no olhar”, alguns traders iniciantes costumam aplicar de maneira irresponsável, colocando um custo alto em uma operação de risco, por exemplo. Assim, a indisciplina acaba levando à falência na operação. A recomendação é ter paciência e estudar bastante antes mesmo de realizar qualquer minicontrato.