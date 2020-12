De graça: conheça os 5 melhores editores de vídeo para a sua empresa

(foto: Freepik)



A necessidade de editar um vídeo não é uma constante na maioria dos negócios, mas às vezes, um programa editor se faz necessário. Para quem tem pouca demanda nesse tipo de projeto, a dica é aproveitar os melhores editores de vídeo grátis para uso empresarial. Conheça o Top 5 do segmento!





Edição de vídeo nas empresas





Existem momentos em que um editor de vídeo grátis para PC é preciso para realizar uma função específica em uma empresa. Um bom exemplo está nas homenagens de final de ano, comum em muitos negócios e que podem ser realizados por um profissional internamente.





Além disso, com um editor de vídeos é possível criar conteúdo animado para as redes sociais. Em tempos em que grandes negócios acontecem pela internet, estar presente, de uma forma criativa e dinâmica, é fundamental.





Com o crescimento da mídia de vídeo no mercado, esse tipo de projeto tem sido cada vez mais buscado pelas empresas. E é nesse aspecto que um editor de vídeos grátis para PC pode ser útil para o seu negócio!





5 melhores editores de vídeo grátis para uso empresarial





Quando se trata de editor de vídeos grátis para PC, encontrar boas opções pode não ser tão simples. Em muitos casos, o editor conta com um período de teste sem custo, que é uma boa saída para quem tem demandas específicas.





Para ajudar quem está em busca de softwares para a tarefa, selecionamos os 5 melhores editores de vídeo grátis para uso empresarial.





Filmora X





Um editor de vídeo bastante conhecido na Internet é o Filmora X. O programa é famoso por ter uma interface simples de utilizar, sem deixar de lado recursos profissionais.





No editor de vídeo grátis para PC Filmora X é possível encontrar ferramentas para cortar, dividir e combinar clipes de vídeo. Além disso, o banco de filtros e a correção de cores permite melhorar a imagem rapidamente.





(foto: Filmora/Divulgação)





Na atualização mais recente, o Filmora X passou a contar com o Motion Tracking, que é um recurso que permite conectar um elemento (como a logo) com algum item do vídeo (uma pessoa ou objeto), fazendo com que um siga o outro na tela.





Por fim, o Filmora X permite a inserção de legendas e da logo da empresa, ideal para vídeos que a marca precisa estar identificada.





Além disso, o Filmora possui um canal do Youtube com dicas muito interessantes na edição de vídeos e onde você pode saber mais sobre o Filmora X:













Windows Story Remix





O Windows Story Remix surgiu para substituir o Movie Maker, e é um editor de vídeos grátis para quem tem a licença do sistema operacional.





(foto: Techtudo/Divulgação)





No Story Remix você pode fazer atividades simples de edição, como cortes de partes de vídeo, junção de trechos, edição de cores e mudanças na velocidade de um vídeo.





O melhor é que você não precisa baixar nada, se já utiliza o Windows: o Story Remix funciona como uma ferramenta do aplicativo Fotos.





Movavi





Muita gente confunde o Movavi com o Filmora X por suas semelhanças de interface (ainda que uma olhada mais detalhada em um vídeo tour do Filmora X deixe claro suas diferenças).





(foto: TechRadar/Divulgação)





De forma resumida, Movavi é um editor de vídeo grátis para PC com vários recursos interessantes. Além das funções de cortes e junções de clipes de vídeo, é possível utilizar filtros pré-definidos para criar uma atmosfera específica no vídeo.





Para as empresas, o programa permite a inserção de logo e de legendas.





VSDC Video Editor





Outro editor de vídeo grátis para PC é o VSDC, que tem uma interface e recursos limitados, mas ainda assim, pode ser uma boa opção para as empresas que tem pouca demanda desse tipo de mídia.





(foto: VSDC)





No VSDC você encontra os recursos básicos de edição, como corte e combinação de clipes, além de filtros, efeitos de transição e ferramentas que permitem corrigir as cores do vídeo.





Para identificar seu vídeo empresarial, o VSDC permite a inserção de elementos como logos e imagens.





Avidemux





O nome pode não ser tão conhecido, mas o Avidemux conta com ferramentas básicas úteis na hora de editar um vídeo – isso se você não estiver em busca de filtros e efeitos de transição.





(foto: Avidemux)





Neste software, o usuário consegue fazer cortes simples, juntar partes de vídeos e exportar arquivos para outro formato. Por outro lado, efeitos especiais ou trabalhar em vários vídeos ao mesmo tempo não é uma possibilidade.





Como escolher um programa de edição?





O ideal é considerar quais são os objetivos do seu vídeo. Pode ser que você queira somente fazer um corte simples em um vídeo ou inovar nas postagens das redes sociais: são necessidades diferentes, que exigem programas específicos.





A dica é fazer o download do software editor de vídeo grátis para PC que pareceu mais completo para você e fazer testes. Assim, você desenvolve uma habilidade e pode verificar, na prática, todos os recursos de um programa.