Maior trader do Brasil fala sobre lucro milionário em eSports

As mudanças causadas pela pandemia atingiram todos os setores da economia mundial, e com as casas de apostas não foi diferente. O coronavírus fez todas as entidades esportivas alterarem todo o seu calendário, alterações que provocaram uma reformulação nas datas dos eventos esportivos, não apenas os jogos de hoje , mas abrangendo a próxima temporada.





No início do ano de 2020 tivemos uma pausa nas competições esportivas convencionais, fazendo o mercado de apostas mundial colapsar, e dessa forma procurar por outras opções urgentes, fora dos esportes tradicionais, para fomentar o setor. O mercado de eSports vinha apresentando uma grande expansão mundial, e as casas de apostas enxergaram nessa constatação uma oportunidade e usaram as pausas nas grandes competições de desportos como futebol, basquete, futebol americano, para promover a ascensão dos jogos eletrônicos como um mercado sólido, que veio para ficar.





Porém, não são apenas as casas de jogos que têm lucrado com o setor de games. O empresário gaúcho, Josué Ramos, é um apostador profissional de longa data, e tem obtido lucros substanciais já há alguns anos com apostas em diversos setores. Evidenciado como o trader mais lucrativo do Brasil, Josué conseguiu lucrar mais de R$ 1 milhão somente este ano na bolsa de apostas Betfair. Ele destaca que, se tratando de jogos eletrônicos, obtém um melhor retorno financeiro em CS:GO, entretanto, já apostou em vários jogos.









Josué tem uma história de mais de dez anos trabalhando com o mercado de apostas esportivas, tanto como apostador, trader esportivo e prestando serviço para grandes investidores e casas de apostas. Apostando em futebol, por exemplo, ele tem obtido lucros consideráveis nos últimos anos, faturando milhões de euros para investidores e embolsando uma comissão generosa. Seu trabalho como tipster para investidores foi encerrado em 2018 quando se aposentou do setor para cuidar apenas de seus próprios investimentos.





Durante a última temporada da Liga dos Campeões, ele obteve um faturamento substancial ao fazer várias apostas com muito valor em jogos como: Bayern de Munique x Barcelona; PSG x Leipzig; e na grande final da competição, entre Bayern de Munique x PSG. O objetivo, de acordo com ele, é encontrar desajustes probabilísticos nas porcentagens projetadas para os eventos nos quais serão feitos os jogos. Ele destaca que todas as apostas são feitas com muito estudo das probabilidades e quais vantagens detém para efetuar aquela aposta.





O empresário também trabalha como trader esportivo, e diz que é fundamental conhecer a fundo o mercado para obter a compreensão necessária e, claro, manter a disciplina para transformar a atividade no que hoje ele considera uma profissão. No entanto, nada disso aconteceu do dia para a noite. Depois de passar por muitas dificuldades e passar fome, Josué tem mantido lucros milionários nos últimos anos. De 2013 até 2018, inclusive, manteve o maior ROI (retorno sobre o investimento) entre todos os apostadores do mundo, feito comprovado por sites especializados em monitorar tipsters. Ele destaca que precisou de muito estudo e dedicação para obter o conhecimento para se tornar um trader e ser capaz de fazer previsões probabilísticas.





Para quem não sabe, o trader é a pessoa que compra e vende cotações dentro de um evento esportivo. O trading esportivo é como o comércio de ações na bolsa de valores. Quem costuma investir na bolsa sabe que o objetivo principal é comprar ações com preço baixo e vender por preços mais altos. Quem é trader esportivo não faz muito diferente. No entanto, em vez de comprar e vender papéis da empresa, o trader esportivo compra e vende apostas em determinados eventos.









De acordo com Josué, o cenário de eSports ainda está sendo estudado, e uma das vantagens para os apostadores são os erros na precificação de oddmakers (casas de apostas), pois isso facilita que um especialista consiga perceber esses erros e extrair lucratividade deles. “A bolsa de apostas (Betfair), facilita muito para ter retornos mais elevados, pois te permite fazer trading com boa liquidez em eventos mais populares, então, essa facilidade de entrar e sair do mercado com agilidade é um dos fatores que contribui para estar na frente do restante do mercado, pois a maioria esmagadora dos apostadores ainda são muito lentos para perceberem que estão em uma posição que não tem valor durante o evento ao vivo.” - destacou Josué.





O mercado de jogos eletrônicos também tem atraído mais patrocinadores, e uma das principais razões para esta expansão do número de investidores é o significativo aumento da audiência. Em terras brasileiras, por exemplo, a modalidade passou de um nicho que atraía apenas algumas dezenas de entusiastas, para um setor extremamente promissor. De acordo com uma pesquisa da Superdata, empresa que registrou um volume de receita de US$ 56 bilhões da indústria de jogos no planeta, o Brasil já ocupa o 5º lugar entre os países cuja população dedica mais tempo aos games.





Não é à toa que o país é considerado o maior mercado de eSports da América Latina e um dos 15 maiores do mundo, com uma expectativa de crescimento de mais de 5% até 2022. Somando jogos de console e PC aos jogos mobile, o faturamento total dos jogos digitais no Brasil, para o mesmo ano, está estimado em mais de 1,75 bilhão de dólares, um crescimento de mais de 250 milhões de dólares.





Depois de passar por muitas dificuldades, Josué se tornou referência no mercado de apostas





A história de Josué com o mundo dos investimentos em apostas começou em 2010, após ele sofrer um acidente de carro. De acordo com o empresário, ele estava em uma cadeira de rodas e aproveitava o tempo que tinha para jogar poker online, em uma tentativa de buscar um sustento.





“Um dia, meu amigo de infância e vizinho, Júnior Rodrigues, um dos maiores apostadores que já conheci, me apresentou as apostas esportivas. Me mostrou o site da Sportingbet, e me encheu o saco para depositar lá. O que ele queria era um bônus de indicação de amigos que tinha na época, por isso me pressionou tanto para depositar, porém, depois daquele depósito nunca mais parei de apostar.” - disse ele.





Na época, Josué era gerente de uma construtora, estudante de administração. Após o acidente, percebeu que não estava seguindo o caminho que queria e decidiu mudar de vida: “Quando sofri o acidente percebi que tudo na minha vida estava errado e tentei transformar as coisas. Fiquei muito tempo na cadeira de rodas, o que me fez ter medo de perder minhas pernas devido ao impacto do acidente, pois me machuquei muito, e também tinha medo de nunca mais voltar a andar, pois não conseguia mexer nada da cintura para baixo devido ao trauma.”





Ainda segundo Josué, a situação fez com que ele criasse planos para fazer algo que realmente gostava: “Acabei criando planos para tentar ser um escritor de romances, ou algo no sentido do Senhor dos Anéis, J. R. R. Tolkien. Sou nerd pra caramba. Botei na cabeça que iria fazer aquilo de qualquer forma.”





Ele, então, decidiu largar o emprego para investir em sua escrita, utilizando o poker online e, subsequentemente, as apostas esportivas como forma de sustento. De família pobre, Josué não podia contar com o apoio financeiro de parentes: “No início, o poker me sustentava, mas depois as coisas ficaram complicadas e as apostas me davam um lucro muito baixo, o qual eu não podia sacar, pois se fizesse isso não teria como evoluir e ganhar mais dinheiro no futuro. Por largar emprego, por opção, e faculdade, por falta de dinheiro, me vi com poucos recursos e com a família contra tudo que eu estava fazendo, principalmente as apostas. Eu morava sozinho, quase não tinha dinheiro para comer, me isolei de todos meus amigos e parentes, completamente afundado em uma depressão.” - destacou ele.





Ele diz que usou o estudo sobre as apostas esportivas como “uma luz no fim do túnel”, para conseguir sair daquela situação, focando sua mente apenas em estudar o mercado. A partir de 2011 ele começou a encontrar padrões nas apostas esportivas, usando o punting e o trading: “Não existia muito conteúdo para se estudar, então comecei a fazer pesquisas de campo e fui buscar padrões em corridas de cavalos e futebol, pois eu queria entender como precificar um mercado. O que acabei encontrando foi algo lógico - mas que eu não conseguia ver antes de estudar parte por parte daquilo tudo -, esse mercado de apostas era igual a qualquer outro mercado de investimento, tinha picos de desajustes, criados por volatilidades e variáveis em relação à informação que era adquirida e interpretada.”





Josué destaca que depois de passar por tantas dificuldades ainda demorou muito tempo para conseguir se tornar um profissional do mercado de apostas: “Finalmente eu tinha encontrado uma forma de ser lucrativo, consistentemente, o problema era ter pouco dinheiro. Porém, nessa época eu buscava informações sobre equipes, sobre cavalos, em fóruns internacionais, e acabava trocando informações com várias pessoas, além de trocar apostas. Assim fiquei conhecido no meio, e não demorou muito para um investidor me abordar, foi quando a situação financeira mudou de fato, pois tive base para apostar mais dinheiro e colher lucros do trabalho que fazia para o investidor, e assim levar esse lucro para a minha banca de apostas para poder apostar com mais dinheiro. Foi assim por 4 anos, até conseguir fazer um saque decente e perceber que eu tinha me tornado um profissional do meio.”





Josué não conseguiu ser um escritor de romances como pretendia, mas alcançou sucesso no setor de jogos, se tornando uma figura conhecida no meio. Atualmente, além de trader, Josué Ramos é CEO de uma empresa de dados esportivos e investidor.