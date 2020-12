Conheça a ferramenta que vai facilitar o dia a dia da sua empresa

(foto: Freepik)



Você já deve ter ouvido falar em converter documentos, principalmente no âmbito empresarial. Mas você sabe por que é interessante realizar essa função? Conheça o uso e a importância da conversão de arquivos para as empresas, para transformar esse processo em algo padrão dentro do seu negócio.





Para todos os usos listados a seguir você pode contar com o software Wondershare UniConverter , que além de ser bastante leve, possui uma série de ferramentas para garantir que se realize facilmente a conversão de arquivos para as empresas. Confira!





1. Acessibilidade da informação





Uma das principais funções da conversão de arquivos é permitir a acessibilidade da informação por todos os membros de uma equipe. Essa tarefa é fundamental para casos em que as pessoas utilizam sistemas operacionais diferentes.





Um bom exemplo está no formato de vídeo como o MOV, que não costuma rodar em smartphones Android. Para permitir que todos vejam o vídeo em questão, a conversão de arquivos se faz necessária.





(foto: Divulgação/UniConverter)





No UniConverter, o usuário pode selecionar um vídeo do seu banco de arquivos, visualizando o formato original para definir o formato de saída. Assim, é só iniciar o processo para transformar um arquivo rapidamente.





2. Liberar espaço na memória do equipamento





Arquivos em vídeo, geralmente, ocupam um bom espaço na memória do computador ou do HD externo. Uma forma de liberar área para salvar outros documentos é convertendo o arquivo, o que permite reduzir o seu tamanho.





Outra das funcionalidades do UniConverter é comprimir vídeos pesados com configurações personalizadas. Dessa forma, é possível definir qual o mínimo de qualidade que você deseja em um arquivo, tendo ainda uma previsão do tamanho final do vídeo.





Esse recurso é interessante para materiais gravados que não precisam de alta qualidade, como vídeo aulas ou treinamentos internos, arquivos que as empresas geralmente têm e raramente usam.





3. Download de mídias online





Muitos líderes de equipes utilizam recursos audiovisuais em apresentações, para deixar uma palestra ou uma reunião mais dinâmica. Em muitos casos, um vídeo disponível em uma plataforma online consegue passar lições que somente palavras não seriam capazes.





Você pode fazer o download de mídias online, especialmente vídeos, utilizando o UniConverter. O software conta com uma área específica em que você insere o link de uma página, define o formato de saída do arquivo e consegue baixar.





(foto: Divulgação/UniConverter)





Entretanto, é importante ter em mente que esse tipo de download só pode ser utilizado para funções internas e nunca em publicidades ou eventos com fins lucrativos, uma vez que fere os direitos autorais.





4. Transformar vídeos em áudios





Um tipo de conversão de arquivos para as empresas que é bastante útil é a transformação de vídeos em áudios. Neste caso, você pode retirar partes ou o total do áudio de um vídeo de treinamento para compartilhar com outras pessoas.





Uma situação em que esse tipo de conversão faz sentido é em palestras empresariais, em que trechos do vídeo podem ser utilizadas como frases motivacionais. Para não ocupar tanto espaço ou permitir o envio em aplicativos de conversa, a transformação em áudio é bem-vinda.





Esse processo também é muito simples de realizar no UniConverter, uma vez que o software conta com uma área específica para o processo. Para tirar dúvidas, você pode conferir vídeos tutoriais do UniConverter no Youtube:









5. Gravar CDs e DVDs





Se o espaço disponível na memória interna ou externa estiver quase no limite, uma solução prática é gravar vídeos, áudios e outras mídias em CDs e DVDs. Por mais que esses recursos tenham ficado de lado nos últimos anos, ainda são ferramentas práticas e funcionais.





No UniConverter, você consegue selecionar os arquivos que gostaria de salvar para gravar em CDs e DVDs. Assim, quando você precisar de uma mídia específica, pode buscar nesses discos. Lembre-se de anotar o que há em cada CD e DVD para encontrar o que deseja facilmente.





(foto: Divulgação/UniConverter)





Um software completo





O uso e importância da conversão de arquivos para as empresas fica bem claro quando percebemos quantos recursos um programa como o UniConverter oferece nesse segmento. De fato, trata-se de um software completo.





Para ter mídias mais leves, fazer o download de vídeos de plataformas e permitir que todos tenham acesso as informações, baixe e conheça o UniConverter. Você pode acabar descobrindo a solução para vários desafios em um só programa.