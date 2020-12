Leadstar Media lança novo site no Brasil para ajudar apostadores online

(foto: Divulgação/Leadstar Media )



A empresa de geração de tráfego online que atua no iGaming ampliou seu portfólio de produtos com um segundo site no Brasil, ApostasBrasil.com . O site complementará o SiteDeApostas.com , já existente e líder no mercado brasileiro.





Eskil Kvarnström, CEO da Leadstar Media diz: “O Brasil é um mercado em ascensão onde vemos um grande potencial para nossos produtos. Já contamos com o maior site afiliado do Brasil e é uma área em constante crescimento no país. Após o sucesso que experimentamos até o momento no Brasil, decidimos lançar um novo produto e ampliar nossa presença no mercado”.

O site recém-lançado tem uma forte conexão com o Brasil em tudo, desde logotipo até cores e conteúdo. O conteúdo também é criado pelo ex-profissional do futebol Enrico Nazaré, nascido e criado no país. Basicamente, ApostasBrasil.com é um site que foca em SEO para direcionar o tráfego, assim como o SiteDeApostas.com, mas com foco em outras palavras-chave.

“ApostasBrasil.com possui um design fantástico que faz com que os visitantes sintam que vieram ao lugar certo para encontrar as apostas esportivas oferecidas no Brasil. O Brasil não é um mercado tão maduro como alguns dos outros países europeus em que atuamos, por isso é importante que os visitantes se sintam confortáveis %u200B%u200Be seguros quando nos procuram. É por isso que sempre usamos experiência local e global quando lançamos novos produtos”, afirma Enrico.





O lançamento chega em um momento interessante para a Leadstar Media, já que o futebol brasileiro é disputado durante todo o inverno, o que significa que a demanda por apostas permanecerá em níveis elevados por mais algum tempo.





“Estamos cientes de que SEO leva tempo e que precisamos trabalhar constantemente com o produto. No entanto, temos uma boa estrutura e esperamos enviar jogadores aos nossos parceiros antes do final do campeonato nacional. Estamos muito felizes em receber visitantes em nosso novo site”, encerra.





Os brasileiros que querem conhecer um pouco mais sobre o mundo das apostas esportivas, possuem agora dois sites cheios de informações, dicas e guias. Eles irão ajudar seus visitantes a escolher o melhor site de apostas e se tornar apostadores de sucesso.