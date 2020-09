5 razões para você instalar um aplicativo VPN hoje mesmo

Instale uma VPN e veja por que ela é essencial para sua navegação na rede (foto: Divulgação)



Com o aumento do acesso à internet, nos últimos anos, as VPNs (acrônimo em inglês para “redes virtuais privadas”) deixaram de ser apenas ferramentas “úteis” e se tornaram itens absolutamente necessários.





A razão disso é bem clara, afinal, é inegável como a experiência no âmbito virtual é muito melhor e mais segura quando se tem uma VPN instalada. E nem falamos ainda das vantagens quanto ao entretenimento.





O site especializado vpnconfiavel.com aponta que as melhores VPNs são as que dão aos clientes uma ótima experiência em três pontos essenciais: velocidade, desbloqueio de sites e privacidade.





Não está convencido ainda? Bom, então aqui vão cinco boas razões para você adotar essa nova tendência e começar agora mesmo a usar um aplicativo VPN.





1. Diversão em casa





Com mais tempo em casa, já que cinemas e shopping centers estão fechados, é inevitável ficar à mercê da televisão para ter um pouco de entretenimento. Mas, sejamos francos, ainda que os serviços de streaming disponibilizem boas opções, essas nem sempre parecem lá muito amplas.





A boa notícia é que você pode dar um jeito nisso facilmente ao instalar uma VPN em seus dispositivos. Com um dos melhores servidores VPN para Hulu , Netflix ou Disney Plus, você pode aumentar seu catálogo nessas plataformas e ter acesso a uma variedade muito maior de filmes e séries.

2. Segurança no trabalho





O “trabalhar em casa” tem se tornado a nova norma e, com isso, algumas preocupações operacionais ganharam uma relevância extra. Uma delas é a questão da segurança da conexão à internet nas residências. Esteja você trabalhando com dados confidenciais ou não, é impossível poder negar que manter a privacidade e discrição do seu trabalho é uma questão de extrema importância. E é para isso que as VPNs servem.





Capaz de criptografar todos os seus dados de conexão, uma extensão VPN é um programa central na proteção de informações online. Com uma VPN, você garante a segurança de todas as suas mensagens e chamadas online, seja em aplicativos como WhatsApp e Telegram ou em plataformas como o Zoom.





3. Melhor velocidade





Mais pessoas conectadas à internet significa maior demanda da rede - especialmente quando muitos estão fazendo chamadas de vídeo ou vendo conteúdos por streaming online. O resultado disso é uma queda geral da velocidade da navegação. Prova perfeita disso é o ocorrido na Europa, onde o governo teve que solicitar à Netflix que reduzisse a qualidade dos seus conteúdos para evitar um colapso no sistema de internet do continente.

Se você quiser escapar do controle dos provedores de internet, que vão buscar meios de limitar a sua velocidade em horários de pico usando de estratégias como o “traffic shaping” , você pode se valer dos serviços de uma VPN. Essa ferramenta é ideal para proteger seu tráfego na rede e evitar que haja restrições impostas às plataformas com maior demanda, como é o caso da Netflix, de torrents e de IPTVs.









4. Mais notícias e informações





Em tempos difíceis, não é raro que os governos queiram impor censuras a notícias e informações relevantes dentro de seus territórios. Caso clássico disso já se passa na China, por exemplo.





Para fugir da limitação ao acesso de informações do mundo todo, você pode usar o manto de um servidor VPN. Ele irá ajudar você a burlar os sistemas de restrição e bloqueio geográfico para ganhar acesso a qualquer meio de comunicação que deseje usar para se manter informado.





5. Proteção contra crimes cibernéticos





Com mais e mais pessoas se conectando à internet todos os dias, os cibercriminosos estão tendo muito mais oportunidades para praticar suas atividades ilegais. Isso porque, estando a maior parte das comunicações em trânsito pela rede, fica muito mais fácil conseguir acesso a elas.





Um provedor VPN pode oferecer proteção contra isso por ser capaz de criptografar os dados transmitidos pela rede, criando uma camada extra de segurança às suas comunicações online, como e-mails, chamadas por vídeo ou mensagens de texto.





E se você ainda tinha dúvidas quanto à escolha do seu serviço de VPN, esperamos que o nosso artigo tenha ajudado você a entender melhor sobre o assunto.





E aí, já baixou a sua extensão VPN?