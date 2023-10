Quer ser servidor público? Veja lista de concursos e salário de R$ 30 mil

567

Neste sábado (28/10), comemora-se o Dia do Servidor Público (foto: Freepik/Reprodução)

Neste sábado (28/10) comemora-se o Dia do Servidor Público. A data celebra o trabalho dos profissionais que desempenham atividades em prol da sociedade. No Brasil, diversas oportunidades estão abertas para aqueles que desejam seguir carreira no serviço público.





Transpetro

Os concursos ofertam vagas para vários tipos de carreira, de níveis fundamental, médio e superior. Os salários também são diversos, podendo chegar a R$ 30 mil. As chances são para todo o país. Listamos alguns dos concursos com inscrições abertas. Veja abaixo:

As inscrições para o concurso público da Transpetro estão abertas até segunda-feira (30/10). Os participantes podem se candidatar por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca examinadora. O edital da Transpetro oferta mais de mil oportunidades de preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva, em diversas áreas de atuação. O concurso será composto pelas etapas de provas objetivas, provas discursivas e prova de capacitação física. Cada fase ocorrerá de maneira diferente para cada edital. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 12.731,70, a depender da carreira escolhida.



Leia: Pirenópolis abre seleção pública para a Secretaria de Bem-estar Social.

Secretaria de Educação do DF

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) abriu um processo seletivo para contratar professores substitutos para atuarem no ano letivo de 2024. O concurso oferta oportunidades destinadas a diversas áreas de atuação, todas de nível superior. Os salários iniciais variam de acordo com a carreira e a carga horária, podendo chegar até R$ 4.941,71.

Os candidatos podem se inscrever até 7 de novembro, no site da banca organizadora, Instituto Iades. A taxa é de R$ 52, para professor substituto do diurno, e R$ 26, para professor substituto do noturno. Os participantes serão avaliados por meio de uma única etapa, composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será aplicado na data prevista de 26 de novembro.

Defensoria Pública do Paraná

A Defensoria Pública do Paraná publicou edital para um novo concurso público destinado ao provimento de vagas de níveis médio e superior. Ao todo, são ofertadas 710 oportunidades, sendo 10 de preenchimento imediato e 700 para formação de cadastro reserva. São contempladas diversas áreas de atuação. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 16 de novembro, por meio do site do Instituto Consulplan, banca organizadora. Os aprovados e nomeados no concurso receberão salários de R$ 6.361,57, para as carreiras de nível superior, e R$ 4.058,25, para as de nível médio.

Corpo de Bombeiros do Pará

O concurso do Corpo de Bombeiros do Pará oferta 1.943 vagas, sendo 1.823 para soldado e 120 para oficiais. Os interessados em participar do concurso para o cargo de oficiais devem se inscrever no site da banca organizadora, o Cebraspe, até 13 de novembro. Já as inscrições para soldados ficarão abertas até 16 de novembro.



Leia: Corpo de Bombeiros do PA publica editais com quase 2 mil vagas.

Ministério Público do estado de Goiás (MPGO)

A seleção para o Ministério Público do estado de Goiás (MPGO) oferta 28 vagas para promotor de justiça substituto, cuja remuneração é de cerca de R$ 30 mil. As inscrições ficarão abertas até 23 de novembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de inscrição é de R$ 310. A aplicação da prova preambular está prevista para 28 de janeiro de 2024.

Tribunal de Justiça de São Paulo

O concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo oferta 27 vagas, sendo 20 para assistente social e sete para psicólogo judiciário. A remuneração de ambas as funções é de R$ 8.712,45, acrescida de auxílios. As inscrições estarão abertas até 7 de dezembro. Interessados poderão se inscrever por meio do site da Fundação Vunesp, banca organizadora da seleção. Os candidatos serão avaliados por meio de duas etapas. A primeira composta por prova objetiva (eliminatória e classificatória) e prova discursiva (eliminatória), previstas para 4 de dezembro. A segunda é de prova de títulos de caráter classificatório.

Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC)

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) lançou novos editais de concurso público. Juntos, ofertam 160 de vagas nas carreiras de delegado e psicólogo, entre preenchimento imediato e formação de cadastro reserva. Os aprovados e nomeados receberão salários de até R$ 22 mil, a depender da carreira.

O período de inscrição será encerrado em 21 de novembro. O interessados poderão se inscrever por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os exames serão aplicados na data prevista de 28 de janeiro de 2024.

Governo do Espírito Santo

O processo seletivo público simplicado do governo do Espírito Santo está com inscrições abertas até 30 de outubro. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora da seleção, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A seleção oferta 1.100 vagas para o cargo de assistente administrativo, de nível médio. O processo seletivo será composto por prova objetiva e avaliação de experiência profissional. Os candidatos aprovados na seleção serão contratados pela empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS).

Prefeitura de Caucaia (CE)

A cidade de Caucaia, localizada no Ceará , lançou edital de um novo concurso público destinado ao provimento de 1.903 vagas para diversas áreas de atuação, incluindo educação e saúde. As inscrições estarão abertas até 30 de novembro. Os candidatos poderão se inscrever por meio do site da Fundação de Apoio a Cultura, a Pesquisa e ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico (Cetrede).