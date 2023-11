UnB lança concurso para professor no campus do Gama

567

Universidade de Brasília (UNB) lançou nesta segunda-feira (23/10) o edital de abertura para o cargo de professor de magistério superior da universidade. A seleção oferta uma vaga para a área de engenharia aeroespacial, subárea sistemas aeroespaciais e especialidade em satélites e outros dispositivos aeroespaciais. A remuneração é R$ 10.481,64 e a lotação será na faculdade do Gama.

Para se inscrever o candidato deve ter doutorado em engenharia mecânica, engenharia aeroespacial, engenharia aeronáutica, engenharia física, física; engenharia elétrica; engenharia eletrônica ou em áreas afins. O período de inscrição ficará aberto entre 30 de outubro a 1º de dezembro. As inscrições poderão ser feitas no site da UnB e custarão R$ 240,40.



O concurso é composto por uma fase que contêm prova oral (para defesa de conhecimentos) e provas didática e de títulos. A prova didática consistirá de aula teórica do candidato acerca do objeto de avaliação sorteado e valerá 10 pontos. Já o exame oral, constará de exposição acerca da produção acadêmica do candidato e sobre o seu grau de conhecimento relativo à área do concurso.

Outras seleções da UnB que abriram inscrições ainda em outro

Edital Nº 143/2023

Vagas: uma vaga

uma vaga Cargo: professor de magistério superior

professor de magistério superior Área do Conchecimento: Estética e teoria da arquitetura

Estética e teoria da arquitetura Salário: R$ 10.481,64

R$ 10.481,64 Inscrições: 30/10/2023 a 01/12/2023

Vagas: uma vaga

uma vaga Cargo: professor de magistério superior

professor de magistério superior Área do Conchecimento: Educação. Subárea: História da Educação

Educação. Subárea: História da Educação Salário: R$ 10.481,64

R$ 10.481,64 Inscrições: 30/10/2023 a 01/12/2023 Edital Nº 136/2023