Corpo de Bombeiros do PA publica editais com quase 2 mil vagas

567

(foto: Reproduçao/CBMPA)





O Corpo de Bombeiros do Pará (CBMPA) publicou, nesta quarta-feira (25/10), dois editais de abertura dos concursos públicos para o c urso de formação de praças (soldado) e para o cargo de oficial . Ao todo, são ofertadas 1.943 vagas, sendo 1823 para soldado e 120 para oficiais.Os interessados em participar do concurso para o cargo de oficiais devem se inscrever no site da banca organizadora, o Cebraspe, no período 26 de outubro e 13 de novembro. Já as inscrições na seleção para soldados ficaram abertas no período entre 27 de outubro e 16 de novembro.Para se inscrever os interessados devem ter: ensino médio (soldados) e ensino superior (oficiais); idade entre 18 e 30 anos; altura mínima de 1,60m, se homem, e de 1,55m, se mulher; Carteira Nacional de Habilitação, categoria tipo “B”; entre outros requisitos. Além de pagar taxa de R$122,20 (soldados) e R$ 139,80 (oficial).Os candidatos farão prova objetiva, avaliação psicológica e de saúde, teste de avaliação física e investigação de antecedentes pessoais, além de uma redação (apenas para os candidados para o cargo de oficiais). A aplicação da primeira etapa da seleção está prevista para 7 de janeiro (para oficiais) e 14 de janeiro (praças).Durante o Curso de Formação de Praças a remuneração do aluno soldado é de R$ 1.320,03, além do auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso, já na condição de Soldado BM, o salário passa a ser R$ 4.923,71, mais auxílio-alimentação.O valor do sálario do aluno oficial, durante o Curso de Formação de Oficiais, é de de R$ 5.728,08, acrescido de auxílio alimentação. Depois de concluído o curso, já na condição de Aspirante-a-Oficial CBM, a remuneração passa a ser R$ 5.896,56, além do auxílio-alimentação.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins