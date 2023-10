Pirenópolis abre seleção pública para a Secretaria de Bem-estar Social

567

(foto: Divulgação)



Prefeitura Municipal de Pirenópolis (GO) , por meio da Secretaria de Bem-estar Social, abriu um novo processo seletivo destinado a contratação de pessoal para vários cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas são destinadas para assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, contador, coordenador de políticas públicas da assistência social, entrevistador social/digitador, facilitador de oficinas de artes marciais, facilitador de oficinas de dança, facilitador de oficinas de yoga, motorista, musicoterapeuta, orientador social, pedagogo, psicólogo e recepcionista.





Os candidatos poderão se inscrever a partir de 31 de outubro, no protocolo da Prefeitura, localizada na Rua Comendador Joaquim Alves, no Centro Histórico. As inscrições poderão ser feitas até 22 de novembro.





O atendimento será presencial, nos horários entre 8h às 11h e 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.





O prazo de validade do processo seletivo é de um ano. Os aprovados receberão salários iniciais que variam entre R$ 1,3 mil a R$ 3 mil. As cargas horárias variam entre 20h a 40h semanais, a depender do cargo.