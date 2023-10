Transpetro: concurso oferece mil vagas e salários iniciais de R$ 12 mil

567

O concurso será composto pelas etapas de provas objetivas, provas discursivas e prova de capacitação física (foto: Geraldo Falci/Petrobras)

Atenção, concurseiro! As inscrições para o concurso público da Transpetro estão abertas até segunda-feira (30/10). Os participantes podem se candidatar por meio do site da Fundação Cesgranrio , banca examinadora. As taxas custam R$ 70 para ensino médio e R$ 100 para ensino superior.





Ambiental;



Dutos e terminais;



Faixa de dutos;



Informática



Inspeção de equipamentos e instalações;



Manutenção elétrica;



Manutenção eletrônica ;



Manutenção instrumentação;



Manutenção mecânica;



Projeto, construção e montagem – edificações;



Projeto, construção e montagem – mecânica;



Química do petróleo;



Segurança;



Administração;



Advocacia;



Análise ambiental;



Análise de sistemas – infraestrutura;



Análise de sistemas – segurança cibernética e da informação;



Análise de sistemas – processos de negócios;



Análise de sistemas – SAP – finanças e contabilidade;



Comercialização e logística – comércio e suprimentos;



Comercialização e logística – transporte marítimo;



Comunicação social – jornalismo;



Comunicação social – publicidade e propaganda ;



Comunicação social – relações públicas ;



Contabilidade;



Enfermagem do trabalho;



Engenharia ambiental;



Engenharia civil ;



Engenharia de automação;



Engenharia de inspeção;



Engenharia de produção;



Engenharia de segurança;



Engenharia de telecomunicações;



Engenharia elétrica;



Engenharia geotécnica;



Engenharia mecânica;



Engenharia naval;



Engenharia química;



Pedagogia;



Serviço social;



Auxiliar de saúde;



Condutor de bombeador;



Condutor mecânico;



Cozinheiro;



Eletricista;



Moço de convés;



Moço de máquinas;



Segundo oficial de máquinas;



Segundo oficial de náutica;



Taifeiro.

edital da Transpetro oferta mais de mil oportunidades de preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva, em diversas áreas de atuação. Confira as carreiras contempladas:

O concurso será composto pelas etapas de provas objetivas, provas discursivas e prova de capacitação física. Cada fase acontecerá de maneira diferente para cada edital.



Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 12.731,70, a depender da carreira escolhida.