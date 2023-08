Salário de até R$ 5,8 mil: inscrição para concurso da SEE-MG termina dia 29

As formações específicas para cada cargo podem ser consultadas no edital . As remunerações variam de R$ 1.623,94 a R$ 5.876,21.

Vale dizer que as inscrições podem ser feitas até as 16h do último dia disponível no site da Fundação Getúlio Vargas , organizadora do concurso. A taxa de inscrição varia conforme o cargo pretendido: R$ 38 para vagas de nível médio e técnico e R$ 43 para nível superior. O valor deve ser pago por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) até as 23h59 da próxima quarta-feira (30/8).