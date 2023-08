Governo de Minas publica nomeação de mais mil aprovados em 2017

567

(foto: Freepik/Divulgação)

O governo de Minas Gerais publicou uma nova chamada do concurso da Secretaria de Educação do estado. Mais mil profissionais foram contemplados com a nova chamada, publicada na edição desta quarta-feira (23/7) do Diário Oficial estadual. Os profissionais nomeados irão ocupar o cargo de professor de educação básica e supervisor pedagógico/orientador educacional, aprovados no concurso regido pelo edital SEE nº 07/2017. As vagas abrangem 123 municípios de 34 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).



Do total de nomeações, 670 são para vagas de professor de educação básica e 330 para especialista em educação básica que atuará como supervisor pedagógico/orientador educacional. Confira a lista completa, a partir da página 3.



Com este quarto lote de nomeações publicados pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) neste ano, o estado atinge 9 mil nomeações de profissionais da educação aprovados no concurso realizado em 2017. Ainda segundo a subsecretária, está previsto para setembro, a publicação de outra lista de excedentes do mesmo certame.



Certame para SEE-MG está com inscrições abertas



A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais lançou neste ano um concurso público para provimento de 19.878 vagas para profissionais da educação. Os salários vão de R$ 1.623,94 até R$5.876,21. Das carreiras contempladas pelo edital, são:

13.121 vagas para os cargos de Professor de Educação Básica,

1.656 para Especialista em Educação Básica, 845 para Analista Educacional,

552 vagas para Analista de Educação Básica,

311 vagas para o cargo da carreira de Técnico da Educação e

3.393 vagas para o cargo da carreira de Assistente Técnico de Educação Básica.

O período de inscrição segue aberto até 29 de agosto. As inscrições podem ser feitas por meio da página oficial do certame. O valor da taxa de inscrição variam entre R$ 38 e R$ 43, a depender do cargo desejado. Saiba mais!



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins