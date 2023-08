Concurso PCDF: local de realização da prova do CFP é divulgado

567

Das provas

Ao final do CFP, os alunos realizarão uma prova prática das disciplinas de Técnicas de Imobilização Policial e Defesa Pessoal Policial – TIP/DPP, de caráter eliminatório. "Haverá três provas contendo, cada uma, 10 técnicas enumeradas. O “candidato em avaliação” sorteará uma das três provas e executará em seu(sua) parceiro(a) de treinamento (“candidato recebedor”) da mesma turma, as 10 técnicas das disciplinas de TIP/DPP", explica o edital.





Cada técnica da prova conterá somente dois quesitos técnicos e será atribuída nota zero ou cinco pontos para cada um, portanto, cada técnica valerá zero, cinco ou dez pontos.





A candidata grávida poderá solicitar à Secretaria Acadêmica do curso, antes do início ou durante as aulas de TIP/DPP, a não participação da instrução na qualidade de “candidato recebedor”. Entretanto, não será isenta da necessidade de frequentar as aulas e se submeter à avaliação prática, na condição de “candidato em avaliação”.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, na terça-feira (22/8), um comunicado a respeito do local de realização da prova de verificação de aprendizagem do curso de formação profissional (CFP) referente ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de agente de polícia.Segundo o comunicado, os candidatos poderão verificar a partir desta quinta-feira (24/8) o seu local de realização da prova. A consulta será individual - devendo, para tanto, informar os dados solicitados - e poderá ser feita por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe. "O candidato somente poderá realizar a prova de verificação de aprendizagem do CFP no local designado na consulta individual", assegura o documento.O documento também informa que a consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares da prova de verificação de aprendizagem do CFP estará disponível na página oficial do certame em 28 de agosto. O período recursal contra os gabaritos oficiais preliminares ficará aberto entre 29 de agosto e 2 de setembro. Os recursos poderão ser interpostos pelo site da banca organizadora.A PCDF publicou edital para a seleção de agentes em junho de 2020. Ao todo, o edital oferta 1,8 mil vagas sendo 600 para preenchimento imediato, mais 1.200 para formação de cadastro de reserva. Os ganhos da carreira são de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal.