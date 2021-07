Royal Face oferece 134 vagas em 16 estados e salário superior a R$ 5 mil

Maioria das vagas da Royal Face exige experiência na área (foto: Thabiso Ramala/Pixabay ) áreas administrativas, de saúde e comercial para as unidades da rede já inauguradas e as em fase de implantação. A Royal Face, rede de franquias brasileira de clínicas especializadas em estética facial e corporal, está em fase de expansão e por isso oferece 134 vagas nas, de saúde e comercial para as unidades da rede já inauguradas e as em fase de implantação.









A maioria das vagas da Royal Face exige experiência na área. A escolaridade varia de ensino médio para os cargos da área comercial e recepcionista, ensino superior para gestor e pós-graduação para biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros.





etapas do processo seletivo e treinamento da Royal Face foram adaptadas para serem totalmente on-line.



Os interessados podem buscar mais informações sobre as vagas, as cidades e se inscrever pelo



Como medida de prevenção contra a COVID-19, ase treinamento da Royal Face foram adaptadas para serem totalmente on-line.Ospodem buscar mais informações sobre as vagas, as cidades e se inscrever pelo site da Royal Face

A Royal Face encerrou 2020 com o total de 66 unidades inauguradas e 124 comercializadas. A meta do faturamento anual foi superada, fechando em R$ 60 milhões, com geração de 320 empregos diretos e 1,2 mil indiretos. Esses números positivos representam um aumento de 270% em relação a 2019.





Para 2021, as metas continuam ousadas. A rede pretende atingir em todo o país 305 unidades comercializadas, sendo destas 240 inauguradas, com o crescimento orgânico em torno de 400% em faturamento, chegando a mais de R$ 200 milhões. Para isso, a Royal Face planeja investir mais de R$ 40 milhões, gerando mais de mil empregos diretos, e cerca de 1.500 indiretos em todo o país.





Fundada em Curitiba em 2015 pela dentista Doutora Andrezza Fusaro, a Royal Face é associada à Associação Brasileira de Franchising (ABF) e atua desde 2018 no sistema de franquias sendo gerida pelo Grupo Up Franquias com três modelos de negócios: Slim, Standard e Premium. O investimento inicial é a partir de R$ 159 mil, com um faturamento para o franqueado que pode chegar até R$ 2,6 milhões anuais, dependendo do modelo.