Solutis tem 150 vagas de TI e salário de até R$ 14 mil

A grande maioria das vagas é para trabalho remoto (foto: Gerd Altmann/Pixabay ) sustenta a jornada digital de seus clientes, está com 150 vagas abertas para profissionais de tecnologia da informação (TI). Em franco crescimento, a companhia tem ampliado continuamente o seu quadro de colaboradores. A Solutis, parceira tecnológica quea jornada digital de seus clientes, está com 150para profissionais de tecnologia da informação (TI). Em franco crescimento, a companhia tem ampliado continuamente o seu quadro de colaboradores.









Com salários de até R$ 14 mil, a grande maioria das vagas é para trabalho remoto. As exceções são aquelas focadas em projetos nos quais o cliente demanda a alocação presencial do profissional.





"Alguns projetos precisam do profissional alocado presencialmente, mas é um número muito reduzido", explica Paulo Marcelo, CEO da Solutis. Ele lembra que, mesmo antes da pandemia, a Solutis já trabalhava em grande escala no modelo de trabalho remoto. "Esse perfil ganhou força, especialmente porque os clientes também comprovaram que a modalidade não compromete em nada as entregas. Ao contrário, pode melhorá-las ao passo que resulta em mais qualidade de vida aos trabalhadores", analisa.





Candidatura





empresa . Ali também os candidatos podem aplicar para a vaga de seu interesse. A lista completa das oportunidades disponíveis pode ser vista na página de Carreiras da Solutis, no site , ou no perfil da no Gupy . Ali também ospodem aplicar para a vaga de seu interesse.