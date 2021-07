Mundiale disponibiliza 120 vagas para início imediato em Belo Horizonte

A Mundiale não tem restrições para os cargos. O único requisito é ter completado o ensino médio (foto: Tumisu/Pixabay )

Em função da intensa transformação digital das empresas e da necessidade de se contratar sistemas que atuem com atendimento, jornada do cliente e operações ligadas ao varejo, muitas companhias do segmento de tecnologia cresceram e, por consequência, abriram vagas em seu time. Como é o caso daempresa referência em conversational commerce e experiências digitais, que anunciou um crescimento de 367% nas suas operações digitais, de 2020 para 2021, e está com 120 oportunidades de emprego para atuar no setor decom início imediato.