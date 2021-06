Decolar abre 100 vagas de emprego no Brasil

A Decolar acredita na retomada do turismo e, por isso, contrata (foto: Jan Va%u0161ek/Pixabay ) Decolar, empresa de viagens que completa 22 anos, anuncia diversas ações para impulsionar a indústria do turismo, levando em consideração a retomada segura do setor e os protocolos de biossegurança.



Além da semana de aniversário, com 60% de descontos em produtos de viagens, a Decolar aproveita a ocasião para anunciar a busca por 100 novos talentos para atuação em diversos segmentos, oferecendo suas avançadas soluções de tecnologia para o setor de viagens. , empresa de viagens que completa 22 anos, anuncia diversas ações para impulsionar a indústria do turismo, levando ema retomada segura do setor e os protocolos de biossegurança.Além da semana de aniversário, com 60% de descontos em produtos de viagens, a Decolar aproveita a ocasião para anunciar a busca por 100 novos talentos paraem diversos segmentos, oferecendo suas avançadas soluções de tecnologia para o setor de viagens.





A companhia está em busca de novos talentos para atuação na Decolar e na Koin, fintech de meios de pagamento do grupo Decolar. São 100 vagas abertas, principalmente para as áreas de TI & UX (experiência do usuário), comercial, financeiro, recursos humanos e operações. "Completamos 22 anos de olho no futuro: além daspara que os clientes possam voltar a planejar suas viagens, estamos ampliando nosso time e seguimos focando em tecnologia para trazer ainda mais inovações epara nossos consumidores, como por exemplo, o nosso investimento na fintech de meios de pagamento, a Koin", destaca Alexandre Moshe, diretor-geral da Decolar.A companhia está em busca de novos talentos para atuação na Decolar e na Koin,de meios de pagamento do grupo Decolar. São 100 vagas abertas, principalmente para as áreas de TI & UX (experiência do usuário), comercial, financeiro, recursos humanos e operações.



As oportunidades são para atuação na cidade de São Paulo e os interessados encontram todos os requisitos diretamente no site da Koin. As oportunidades são para atuação na cidade de São Paulo e osencontram todos os requisitos diretamente no Linkedin da Decolar