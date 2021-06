Vivo abre 100 vagas para mulheres em áreas técnicas em 30 cidades

Objetivo da Vivo é inserir mulheres em atividades majoritariamente ocupadas pelo gênero masculino (foto: Anastasia Gepp/Pixabay )



A Vivo está com 100 vagas abertas para seu Programa Mulheres em Áreas Técnicas, que tem o objetivo de inserir mulheres em atividades que eram majoritariamente ocupadas pelo gênero masculino, reforçando o compromisso de diversidade e inclusão da companhia.



As oportunidades são distribuídas em 30 cidades de 15 estados: São Paulo, Alagoas, Piauí, Paraíba, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiânia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Na última edição da feira, em março deste ano, a Vivo contou com a participação de mais de 400 candidatas para disputar as vagas oferecidas.



Para concorrer às novas oportunidades, é preciso ter ensino médio completo. Para o cargo de instaladora, também é necessária CNH categoria B.



A empresa busca por candidatas que tenham em seu perfil a curiosidade para explorar, aprender e crescer, que façam acontecer com responsabilidade e que sejam abertas ao novo, sejam empáticas e colaborativas.





"Nosso programa hoje já conta com 185 mulheres nessas frentes de áreas técnicas e já conseguimos, também, sensibilizar os aliados que trabalham com a Vivo a iniciarem projetos para a contratação de mulheres em seus quadros. É muito importante mobilizar toda a sociedade para que esse movimento aconteça de forma sólida e acelerada", afirma Niva Ribeiro, VP de pessoas da Vivo.





As etapas do processo seletivo serão 100% digitais e a Vivo oferecerá um programa de treinamento que contempla toda a capacitação técnica e comportamental para as profissionais contratadas.



O salário é compatível com o que é oferecido no mercado. Entre os benefícios, as selecionadas terão vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; smartphone com plano de dados; seguro de vida; day off de aniversário; desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps.





Destaque em processos seletivos





Uma pesquisa divulgada pela consultoria Beeable, para avaliar a jornada do candidato, traz a Vivo como uma das empresas que mais se destacou em processos seletivos. Entre os diferenciais está a página de carreira, na qual é possível encontrar detalhes sobre a cultura da empresa, as descrições das vagas são claras e de fácil entendimento e a inscrição para concorrer a uma das oportunidades oferecidas ocorreu de forma simples e rápida.





O estudo avaliou a experiência dos candidatos durante a fase de inscrição no processo seletivo em 120 companhias de diversos setores, que constam na lista das mil maiores empresas para se trabalhar, durante o mês de abril de 2021.