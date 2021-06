Creditas tem mais de 300 vagas abertas

Atualmente, o modelo de trabalho é remoto (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A Creditas, plataforma de crédito e soluções 100% on-line na América Latina, está com vagas abertas para 300 oportunidades de emprego. Após o recebimento do investimento de US$ 255 milhões, no fim de 2020, a empresa passou a ser avaliada em US$ 1,75 bilhão e vem crescendo em ritmo acelerado.





Pessoas desenvolvedores (Software Engineer);

Vendas (B2B e B2C);

Processos;

Finanças;

Marketing;

Recursos Humanos.

consultados no site:



Todas as vagas contam com um processo seletivo 100% on-line e são acompanhadas pelo time de Talent Acquisition da fintech, responsável pela seleção e acompanhamento dos candidatos durante todo o processo. Os detalhes de cada uma podem ser consultados no site: https://grnh.se/2a16b15c2us





"Estamos em um momento de grande crescimento, que gera novos desafios. Queremos com a gente pessoas que gostem de um ambiente dinâmico e de mudanças e, ao mesmo tempo, com cultura e propósito muito fortes. Somos uma empresa com um DNA de tecnologia e por meio da inovação, oferecemos sempre a melhor solução para as necessidades dos nossos clientes e não poderia ser diferente com os profissionais que passam pela nossa jornada do processo seletivo", afirma Carlos Eduardo Gonçalves, diretor de talent acquisition da Creditas.