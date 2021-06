Totvs anuncia 300 vagas para profissionais de TI e outras áreas

Entre as vagas, 100 são divididas para as áreas comercial e corporativa (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A TOTVS, empresa de tecnologia do Brasil que oferece soluções para aumentar a produtividade dos negócios, anuncia a abertura de 300 oportunidades de emprego. Das vagas, 200 são voltadas para profissionais de tecnologia da informação e outras 100 divididas entre as áreas comercial e corporativa.





A maior parte das vagas disponíveis são voltadas para profissionais de tecnologia de diversos níveis e áreas de conhecimento, como desenvolvimento de software, infraestrutura, ciência de dados e agilidade, mas também existem oportunidades nas áreas de marketing, RH, suporte, prospecção de negócios, vendas e UX (User Experience).

Neste primeiro momento, a empresa vai realizar todas as entrevistas, bem como receber os novos colaboradores de maneira on-line, com direito a integração com os colegas feita de maneira remota e ao vivo. As atividades presenciais nos escritórios devem retornar de forma gradual.





"Nas seleções, se destacam os profissionais que buscam constantemente o conhecimento, que atuem de forma colaborativa, visualizem e antecipem as necessidades em suas entregas, focados no sucesso e na produtividade do cliente. É importante saber identificar oportunidades de agregar valor ao negócio das empresas que atendemos. E diante desse cenário de constante inovação e adaptação, ser protagonista no ambiente de trabalho é também importante", comenta Izabel Branco, vice-presidente de relações humanas da TOTVS.