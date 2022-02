Concurso PF: Divulgado resultado de heteroidentificação

(foto: Governo Fedreral/Reprodução) Polícia Federal publicou, nesta terça-feira (22/02), No Diário Oficial da União , o resultado final no procedimento de heteroidentificação do candidato que se autodeclarou negro, convocado a inclusão do referido candidato no resultado na primeira etapa do concurso da corporação, para os cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista.





A Polícia Federal (PF) já começou a convocar os candidatos aprovados no concurso PF 2021 para o curso de formação profissional (CFP) para os cargos de escrivão e papiloscopista. A lista de convocados está disponível no site do Cebraspe, banca organizadora.





Esta é uma das últimas etapas do concurso da PF, o curso de formação profissional para os cargos de escrivão e papiloscopista será realizado no período de 21 de fevereiro a 13 de maio, na Academia Nacional de Polícia, no Distrito Federal.

O concurso





Os cargos oferecidos são para graduados, com nível superior. As carreiras têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e a distribuição das vagas imediatas por cargo confirmada é a seguinte:





Agente de polícia - 893 vagas

Escrivão de polícia - 400 vagas;

Papiloscopista policial federal - 84 vagas;

Delegado de polícia - 123 vagas.





As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades.