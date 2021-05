Não é necessária experiência anterior, portanto, vigilantes recém-formados são considerados para seleção (foto: Werner Moser/Pixabay )

A Segurpro, braço de tecnologia e segurança patrimonial do Grupo Prosegur e uma das empresas líderes mundiais do setor deoferece 250 vagas de emprego pelo Brasil.Assão para a área de vigilância, como vigilante patrimonial horista e vigilante patrimonial intermitente, consideradas porta de entrada na companhia. Podem participar do processo seletivo profissionais residentes em todo o Brasil.