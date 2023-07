Sine oferece quase 13 mil vagas de emprego em Minas

567

Ao todo, são 12.984 oportunidades, sendo 186 para pessoas com deficiência (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais estão com mais de 12.000 vagas de emprego abertas no estado. As informações foram atualizadas e divulgadas nesta segunda-feira (31/7) pelo Painel de Informações do Sistema. Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais estão com mais de 12.000 vagas de emprego abertas no estado. As informações foram atualizadas e divulgadas nesta segunda-feira (31/7) pelo Painel de Informações do Sistema.









Leia também: Mais de 19 mil vagas: concurso da educação está com inscrições abertas O Sine Uberlândia, no Triângulo Mineiro, lidera em maior número de vagas, com 2.743. Em seguida, aparecem o Sine Araxá, com 650 vagas, e o Sine Itaúna, com 511. Os interessados podem buscar as oportunidades localizando as unidades do Sine mais próximas por meio do Painel de Informações.

Para facilitar a pesquisa, há filtros por região, município, ocupações e unidades. É possível fazer o cadastro no aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos com Android ou iOS. O atendimento presencial de intermediação de mão de obra nas unidades é feito mediante a agendamento pela internet.