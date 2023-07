Mais de 19 mil vagas: concurso da educação está com inscrições abertas

567

As inscrições podem ser feitas até 29/8 (foto: Reprodução/Pixabay)

As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) começam a partir das 16h desta segunda-feira (31/7). Ao todo, serão 19.878 vagas para todas as regiões do estado. As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) começam a partir das 16h desta segunda-feira (31/7). Ao todo, serão 19.878 vagas para todas as regiões do estado.





As oportunidades são direcionadas para atuação em unidades escolares, Superintendências Regionais de Ensino (SREs), Núcleos de Acolhimento Educacional (NAEs), Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva (Crei) e a Unidade Central.





Inscrições e isenção

Para esse concurso, as inscrições poderão ser realizadas até às 16h do dia 29/8 nesse link . Após preencher o requerimento da inscrição, com as indicações de opção de cargo e atuação desejadas, o candidato deve gerar e imprimir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) que estará disponível para ser impressa no ato da inscrição.





Os valores das taxas de inscrição são de R$ 43 para cargos que exigem curso superior e de R$ 38 para os cargos que exigem apenas nível médio técnico e deverão ser pagos até o dia 30/8.





Os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição no Concurso Público desde que não haja coincidência de dias ou turnos de aplicação das provas. Além disso, é necessário que sejam observadas as normas institucionais de acumulação de cargos no momento do exercício. Para cada cargo deverá ser feita uma inscrição e também o pagamento das respectivas taxas.





Leia também: Dataprev publica edital com 2.487 vagas de níveis médio e superior Para as pessoas que não tiverem acesso a um computador, a SEE/MG vai disponibilizar em cada sede das 47 SREs equipamentos com acesso à internet para a realização das inscrições. O acesso será liberado em dias úteis, no período de 1/8/2023 até o dia 29/8/2023, das 09h às 12h.

A isenção da inscrição será aplicada somente para candidatos doadores regulares de sangue, comprovadamente desempregados amparados pela Lei Estadual 24.261/2022 ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ue é regulamentado pelo Decreto 11.016/2022, mediante solicitação e comprovação, conforme descrito no edital.





Para solicitar a isenção, o candidato deve acessar esse site , das 16h do dia 317/2023 até as 16h do dia 2/8/2023, fazer o upload (imagem original) dos documentos comprobatórios para a obtenção da isenção.

Provas

As provas serão aplicadas em Belo Horizonte e nas cidades-sede das Superintendências Regionais de Ensino (SREs). O conteúdo na avaliação vai abranger conhecimentos básicos em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Legislação Educacional e Direitos Humanos, além de redação e conhecimentos específicos, referentes a cada área de atuação.