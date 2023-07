PCDF publica resultado final do concurso para escrivão de polícia

567

(foto: PCDF/Divulgação)



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) publicou o resultado final do concurso público destinado a carreira de escrivão de polícia. O documento foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (28/7).

No documento também consta o resultado final do curso de formação profissional do certame. A lista está dividida entre número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final no CFP.





O edital da PCDF foi publicado em 2019 e ofertou 300 vagas efetivas para a carreira de escrivão de polícia.





Os aprovados e nomeados na seleção receberão o salário inicial de R$ 8.698,78, para a carga horária de 40h semanais de trabalho.





Organizado pelo Cebraspe, o certame contou com 52.636 inscritos. A seleção foi composta pelas seguintes etapas: