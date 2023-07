Dataprev publica edital com 2.487 vagas de níveis médio e superior

567

Mais uma oportunidade foi aberta para quem deseja seguir carreira no serviço público. A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) publicou edital de concurso público com a oferta de 2.487 vagas de níveis médio, técnico e superior.





O edital, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (28/7), oferta oportunidades para diversos estados do Brasil. Do quantitativo de vagas, 222 são de preenchimento imediato e 2.265 são para formação de cadastro reserva. Confira as carreiras:

Nível médio/técnico:

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho;

Técnico de Segurança do Trabalho.

Nível superior:



Analista de Processamento;

Analista de Tecnologia da Informação – Advocacia;

Analista de Tecnologia da Informação – Análise de Negócios;

Analista de Tecnologia da Informação – Arquitetura e Engenharia Tecnológica;

Analista de Tecnologia da Informação – Comunicação Social;

Analista de Tecnologia da Informação – Contabilidade;

Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Software;

Analista de Tecnologia da Informação – Engenharia Civil;

Analista de Tecnologia da Informação – Engenharia Elétrica;

Analista de Tecnologia da Informação – Engenharia Mecânica;

Analista de Tecnologia da Informação – Engenheiro de Dados;

Analista de Tecnologia da Informação – Estratégia e Governança;

Analista de Tecnologia da Informação – Gestão de Pessoas;

Analista de Tecnologia da Informação – Gestão de Serviços de TIC;

Analista de Tecnologia da Informação – Gestão Econômico-Financeira;

Analista de Tecnologia da Informação – Infraestrutura e Operações (Facilities);

Analista de Tecnologia da Informação – Inteligência da Informação;

Analista de Tecnologia da Informação – Logística, Aquisições e Contratos;

Analista de Tecnologia da Informação – Segurança Cibernética;

Analista de Tecnologia da Informação – Segurança da Informação e Proteção de dados;

Analista de Tecnologia da Informação – Sustentação Tecnológica;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Médico do Trabalho.





O concurso da Dataprev é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) . A carga horária e a remuneração varia de acordo com o cargo desejado, podendo chegar a até R$ 8.747,61.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (31/7) e poderão ser feitas até o dia 18 de agosto, por meio do site da banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 80, para nível médio, e R$ 100, para nível superior.

Etapas

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A previsão é de que o exame seja aplicado no dia 1º de outubro, nas cidades de Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo.





As provas terão a duração de 3 horas e 30 minutos, e valerão 190 pontos. O exame irá abranger os objetos de avaliação constantes no edital.





Cada prova será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será "certo" ou "errado", de acordo com os comando a que se refere o item.





Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o código "C", que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item "certo", e o campo designado com o código "E", que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item "errado".