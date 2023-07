Concurso para técnicos de enfermagem do DF é retificado; veja o que mudou

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad-DF) retificou o edital do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de técnico em enfermagem.

As mudanças foram divulgadas no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (28/7). A maior parte das alterações foram no cronograma do certame, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital. Clique aqui e confira.