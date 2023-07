Concurso para a saúde: PMDF divulga edital de deferimento de inscrições pós-recurso

567

(foto: Marcos Lopes/PMDF)



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou edital de deferimento de inscrições pós-recurso do concurso público destinado a saúde. O documento foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (28/7).

Os candidatos que impetraram recurso contra o indeferimento de sua solicitação de inscrição poderão consultar a resposta do recurso no site do Instituto AOCP, banca examinadora, por 10 dias, contados a partir da data de publicação do edital.





A seleção oferta 46 oportunidades, distribuídas entre diversas especialidades médicas, odontológicas, veterinárias e do quadro de oficiais policiais militares capelães. Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de R$ 9.623,97, durante o curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães.





Após o curso e promoção ao posto de segundo-tenente QOPMS, a remuneração será alterada para R$ 11.435,59. Também será acrescido o valor de R$ 850, referente ao auxílio alimentação e o valor correspondente ao auxílio moradia.





O desempenho da atividade policial militar é de dedicação integral, podendo ser convocado, em qualquer dia e horário, conforme a necessidade do emprego pela PMDF, observados os dispositivos legais.





Os nomeados desempenharão as seguintes atividades: atendimento clínico, emergencial, ambulatorial, cirúrgico; perícias médicas ou odontológicas; plantões internos; atividades médicas, veterinárias ou odontológicas em eventos policiais internos e externos; assinatura de laudos de necropsias para os veterinários, bem como atividades próprias do oficial policial militar; e demais legislações correlatas.