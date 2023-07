Com concurso quase vencendo, aprovados do IFB fazem apelo para nomeação

567

(foto: IFB/Reprodução)



A Comissão de Aprovados no concurso do Instituto Federal de Brasília (IFB) para a carreira de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico fez um apelo para que os aprovados sejam nomeados.

O certame terá a validade expirada no próximo dia 1º de agosto. Diante disso, a comissão pede que o Instituto tenha agilidade na nomeação dos candidatos. A seleção foi homologada em 2017 e os aprovados aguardam nomeação há mais de seis anos.





A categoria cita que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aprovou o PLN nº 12/2023, que prevê a alteração na Lei Orçamentária Anual (LOA). A medida permitiria que os aprovados no concurso do IFB sejam chamados antes do vencimento do certame.





Cecília Trindade, 38 anos, uma das integrantes da comissão, ressalta que "se o concurso vencer, não há tempo hábil pra fazer outro. Pode ser que o orçamento se perca".





"Desde quando soubemos desse PLN que autorizaria as nomeações, tentamos contato com o IFB para agilizar a parte administrativa a fim de nomear os aprovados antes do vencimento do concurso, mas não tivemos retorno", complementa.





Cecília acrescenta que, depois de muita insistência e com a ajuda do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), a categoria conseguiu uma reunião com a reitora do IFB na última semana. "Nos prometeu fazer o levantamento das carências, mas até o dia de hoje não tivemos resposta."





Em resposta ao Correio, o Instituto Federal de Brasília informou que "as nomeações são feitas conforme demanda das unidades do IFB. Então não tem como dar datas exatas que serão chamadas."