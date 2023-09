Concurso SES-DF: gabarito preliminar da prova objetiva é divulgado

567

Candidatos ao concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) para o cargo de técnico de enfermagem já podem conferir o gabarito preliminar da prova objetiva. O documento está disponível na página oficial do certame. A prova objetiva foi aplicada no último domingo (3/9) e foi composta por 70 questões.

O período para recursos contra o gabarito preliminar já está aberto e segue dessa maneira até 12 de setembro. Para interpor recurso, o candidato deverá acessar a consulta individual através do site da banca organizadora, a Funatec.

O resultado preliminar do certame está previsto para ser divulgado em 29 de setembro. Será considerado aprovado no certame o candidato que obtiver a pontuação e a classificação mínima exigidas para aprovação, nos termos do edital.



São ofertadas 1200 vagas, sendo 200 imediatas e 1.000 para formação de cadastro reserva. O valor da remuneração é de R$ 1.735,50 para jornada de trabalho de 20 horas semanais.



