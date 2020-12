PMBA abre seleção com mais de 30 vagas para psicólogos

(foto: PMBA/Divulgação) A Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA) abriu um novo processo seletivo simplificado para contratação de 36 psicólogos, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).





Os aprovados serão lotados em Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Barreiras, Itabuna, Vitória da Conquista e Itaberaba.





A remuneração básica é de R$ 1.505,94, acrescidos de gratificação de desempenho no valor de R$ 2.012,72, totalizando R$ 3.518,66, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além da remuneração, haverá auxílio-refeição e auxílio-transporte.





Os candidatos serão avaliados apenas por análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.





Vale ressaltar que não poderão ser contratados candidatos que já tiveram 72 meses de Contrato REDA com o Poder Executivo do Estado da Bahia.





Os interessados podem realizar a inscrição até 4 de janeiro de 2021, por meio do site www.selecao.ba.gov.br





Requisitos e atribuições

Para concorrer é necessário Bacharelado em Psicologia com registro do diploma no MEC - Ministério da Educação e registro regular no Conselho de Classe (CRP / BA - Regional 03*) na condição de ativo.





Fazem parte das atribuições do cargo, atender militares estaduais e demais servidores da PMBA que sofrem de problemas emocionais. Realizar avaliação e diagnóstico psicológico no atendimento. Realizar pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico, e intervenção psicoterápica individual ou em grupo, através de diferentes abordagens teóricas. Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo,

com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos. Realizar atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias. Acompanhar psicologicamente militares estaduais e demais servidores da PMBA gestantes, procurando integrar suas vivências emocionais e corporais, bem como incluir o parceiro, como apoio necessário em todo este processo. Preparar o paciente para entrada, permanência e alta hospitalar,entre outros.