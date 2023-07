Defensoria Pública lança concurso para ingresso na carreira de defensor(a)

Ao todo, são 30 vagas para o cargo, sendo 21 destinadas a ampla concorrência, 3 reservadas a candidatas e candidatos com deficiência e 6 vagas para candidatas negras e a candidatos negros.

Com concurso quase vencendo, aprovados do IFB fazem apelo para nomeação

A inscrição será efetuada apenas pela internet, por meio do gestão de concursos , das 9h, do dia 25 de setembro, às 17h, do dia 31 de outubro.