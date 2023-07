AGU divulga resultado de provas discursivas de concurso para advogado da União

567

(foto: Wesley Mcallister/Ascom AGU)



A Advocacia-Geral da União (AGU) publicou o resultado provisório das provas discursivas do concurso destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para a carreira de advogado da União.





O resultado foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) , na edição desta terça-feira (25/7), dividido na ordem de: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e as notas.

Os candidatos poderão ter acesso à imagem das provas discursivas e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório nas provas discursivas, das 10 horas desta terça-feira (25/7) às 18 horas desta quinta-feira (26/7). Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão e nem de disponibilização da imagem dos exames.

Segundo o documento, o Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização da imagem das provas e dos espelhos de avaliação, bem como a interposição de recursos.





O edital de resultado final nas provas e de convocação para a inscrição definitiva será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no site do Cebraspe, banca examinadora, na data provável de 22 de agosto de 2023.