Mais de 2 mil vagas em concursos públicos serão abertas em 2023; veja lista

O governo federal autorizou a abertura de 2.480 novas vagas em concursos públicos em 2023. O anúncio, feito pela ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos na terça-feira (18), inclui a reestruturação de cargos e investimentos de R$ 1,15 bilhão para contratar funcionários em 20 órgãos.

As chances oferecidas são para profissionais com nível médio, técnico ou superior. Os salários vão de R$ 3.727,83, para nível médio, a R$ 20.924,80, para ensino superior. Cargos de nível técnico têm salário de R$ 5.488,70.

Os concursos devem ser abertos ainda neste ano e pode incluir mais 10 mil vagas que estão em estudo. As autorizações já foram publicadas no Diário Oficial da União e as portarias têm prazo de seis meses. Caso contrário, perdem a validade.

O órgão com o maior número de postos autorizados é o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com 895 postos. Do total, 300 são para nível intermediário (ensino médio) e 300 vagas para nível técnico. O instituto encerrou seleção temporária com 7.500 vagas no domingo (23) e, agora, quer contratar servidores para postos fixos.

VEJA LISTA COM 2.480 VAGAS NO GOVERNO FEDERAL EM 2023

Cargo - Órgão - Vagas



Analista de comércio exterior - Ministério da Indústria - 50

Analista de políticas sociais - Ministério da Gestão - 500

Especialista em política públicas e gestão governamental - Ministério da Gestão - 150

Analista administrativo - Previdência - 15

Especialista em Previdência - Previdência - 25

Analista do Banco Central do Brasil - Banco Central do Brasil - 100

Auditor federal de finanças e controle - Fazenda - 40

Analista CVM - Fazenda - 40

Inspetor CVM - Fazenda - 20

Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas - IBGE - 275

Tecnologista em informações geográficas e estatísticas - IBGE - 312

Pesquisador em informações geográficas e estatísticas - IBGE - 8

Técnico - IBGE - 300

Analista de planejamento e orçamento - Planejamento - 100

Técnico de planejamento e pesquisa - Ipea - 80

Analista técnico administrativo - Ministério da Justiça - 100

Especialista em regulação de serviços públicos de energia - Aneel - 40

Especialista em regulação de saúde suplementar - ANS - 35

Especialista em regulação de aviação civil - Anac - 70

Especialista em regulação de serivços públicos de telecomunicações - Anatel - 50

Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários - Antaq - 30

Especialsita em regulação e vigilância sanitária - Anvisa - 50

Especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - ANTT - 50

Especialsita em regulação de recursos hídricos e saneamento básico - ANA - 40

Total - 2.480

Os concursos são abertos por cada órgão após definição das regras e escolha da banca organizadora, que irá elaborar e publicar o edital de contratação, e realizar toda a seleção, incluindo as provas. Após a seleção, a nomeação e a contratação dos funcionários para os cargos efetivos deve ser autorizada pelo Ministério da Gestão.



Esta etapa é a final, e só ocorre com a homologação do resultado final do concurso. Depois disso, os servidores podem tomar posse. Há, no entanto, um estágio probatório de três anos.

"Somente a partir do ato formal de autorização do provimento é que o órgão poderá nomear/contratar os candidatos aprovados no concurso público. Essa data varia de acordo com o cronograma estabelecido por cada órgão ou entidade, no edital do concurso. Além disso, as nomeações estão condicionadas à existência das vagas na data da nomeação e à disponibilidade orçamentária", diz nota da Gestão.

COMO SE PREPARAR PARA OS CONCURSOS?

Segundo especialistas, os candidatos devem estar atentos à publicação dos editais. Esse acompanhamento pode ser feito no site dos órgãos que irão fazer a contratação, no Diário Oficial da União e em jornais e revistas. O edital deve ser lido com atenção e o interessado não pode perder a data de inscrição.



Em geral, as seleções trazem vagas destinadas a negros e candidatos com deficiência. O valor da taxa de participação não foi divulgado. No IBGE, o concurso temporário teve taxa de R$ 42,20. No concurso da Receita, em 2022, esse valor foi de R$ 115 e R$ 210, conforme o cargo. No do INSS, ficou em R$ 85.

Antes da publicação, é possível o profissional tentar se adiantar aos estudos. A dica é pegar provas de concursos realizados anteriormente para o cargo de interesse do cidadão, por meio dos sites das bancas organizadoras.

Além disso, os especialistas indicam aos candidatos fazerem resumos do conteúdo que será cobrado e treinar realizando provas de concursos anteriores para conseguir ter controle do tempo de resolução das questões, especialmente as objetivas. Neste caso, nenhuma delas terá peso maior que a outra.