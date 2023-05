Sine oferece quase 10 mil vagas de emprego em Minas

Do total de oportunidades, 318 delas estão destinadas a pessoas com deficiência (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

O Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais (Sine-MG) está com 9.992 vagas de emprego abertas para o estado, de acordo com a atualização desta segunda-feira (8/5) do Painel de Informações.









A listagem continua com alimentador de linha de produção, com 545; pedreiro, com 416 vagas; e motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), com 410 oportunidades de trabalho.







Pela internet, os interessados podem ter acesso às oportunidades disponíveis nas 133 unidades do Sine em todo o estado. O sistema possui filtros por região, município, ocupações e unidades. O Sine Uberlândia conta com o maior número de vagas do estado e concentra 2.248 postos de trabalho. Em seguida vem o Sine Mariana, com 817; o Sine BH Central de Vagas, com 789; o Sine Araxá, com 443; e o Sine Ouro Preto, com 407 vagas.