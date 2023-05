UFG lança concurso com 85 vagas para diversas funções; confira

(foto: UFG/Divulgação)

A Universadidade Federal de Goiás divulgou nesta sexta-feira (5/5) o edital de abertura do concurso para compor o quadro de pessoal Técnico Administrativo em Educação (TAE) da Universidade. São ofertadas 85 vagas imediatas, sendo:

63 vagas para ampla concorrência,

cinco vagas para candidatos com deficiência (PcD) e

17 vagas para candidatos(as) negros(as).

O Instituto Verbena é a banca organizadora do certame. O período de inscrições será aberto em 22 de maio e finaliza às 17 horas do dia 12 de junho. As inscrições devem ser feitas via Portal do(a) Candidato(a) no site do Instituto Verbena/UFG.O valor da inscrição será de R$120,00 para os cargos de Ensino Médio/Técnico e R$140,00 para os cargos de Ensino Superior.





O valor dos ganhos mensais variam de R$2.667,19 a R$4.556,92 dependendo do cargo, para carga horária de 40 horas semanais, execeto para os cargos de assistente social, médico (medicina do trabalho, otorrinolaringologia e psiquiatria) que seguem jornadas mediante legislação específica.



Será aplicada apenas uma etapa, a prova objetiva, cuja a sua aplicação está prevista para 25 de junho. O exame terá a duração de quatro horas e será de múltipla escolha, valendo 100 pontos no total.

Prncipais datas

22/05/2023 a 12/06/2023 - Prazo para solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, período das inscrições e prazo para emitir a GRU da taxa de inscrição.

30/05/2023 - Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição.

14/06/2023 - Último dia para realizar o pagamento da GRU da taxa de inscrição para os(as) candidatos(as) que não tiveram isenção deferida.

19/06/2023 - Publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas.

20/06/2023 - Prazo final para recurso de inscrições não homologadas.

22/06/2023 - Publicação do resultado final das inscrições homologadas.

25/06/2023 - Realização da prova objetiva para todos os cargos.

06/07/2023 - Publicação do gabarito final da prova objetiva.

31/07/2023 - Publicação do resultado final do concurso público.

17 Cargos

A seleção contempla 17 cargos distintos para candidatos(as) com níveis médio, médio/técnico e superior em diversas áreas, para a região metropolitana de Goiânia e para a cidade de Goiás/GO, confira os postos:



Nível Médio

Assistente em Administração

Nível Médio/Técnico

Técnico de Laboratório - Área Física

Técnico de Tecnologia da Informação

Técnico em Agropecuária

Técnico em Contabilidade

Técnico em Enfermagem

Nível Superior

Analista de Tecnologia da Informação - Área: Sistemas

Contador

Engenheiro - Área: Transporte

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Tecnólogo - Área: Cristalografia

Tecnólogo - Área: Segurança Institucional

Assistente Social

Médico - Área: Medicina do Trabalho

Médico - Área: Otorrinolaringologia

Médico - Área: Psiquiatria