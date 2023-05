TJSP: Com demanda de 258 inscritos por vaga, locais de prova do concurso são divulgado

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Os candidatos inscritos no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para escrevente que farão as provas na capital paulista já podem ter acesso aos locais de aplicação das provas . A consulta das salas pode ser realizada por meio da página oficial do certame ou pelo Serviço de Atendimento ao Candidato da VUNESP, telefone (11) 3874-6300, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. estatísitica de inscriçoes registradas é de 103.554 . Os candidatos disputam 400 oportunidades destinadas ao cargo de escrevente técnico judiciário, ou seja, a demanda é de cerca de 258 inscritos por vaga.



A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, e terá duração de 5 horas. O exame será composto por 100 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma, sendo apenas uma correta. A aplicação está prevista para o dia 28 de maio. Também faz parte da seleção a etapa da prova prática. As pessoas que concorrem na lista de candidatos negros terão suas inscrições definitivas no momento das entrevistas com a comissão de heteroidentificação.

Os aprovados receberão salário inicial no valor de R$ 5.480,54, além de auxílio alimentação, saúde e transporte, para uma carga horária de 40 horas semanais.



Entre as atribuições da carreira, estão: executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça; dar andamento em processos judiciais e administrativos; atender ao público interno e externo; elaborar e conferir documentos; controlar a guarda do material de expediente; e atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas.

Seviço