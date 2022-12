Sine divulga mais de 11,7 mil vagas de emprego em Minas Gerais

Maior número de vagas é para operador de telemarketing receptivo, com 1.180 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulgou nesta segunda-feira (19/12) 11.762 vagas de trabalho para Minas Gerais - 580 destinadas a pessoas com deficiência.O município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, oferece 3.756 oportunidades. Também há ofertas em Araxá (589), Mariana (528) e Itabirito (416).No Sine BH Central de Vagas, que atende Belo Horizonte e Região Metropolitana, são 724 postos.O maior número de vagas é para operador de telemarketing receptivo, com 1.180. Em seguida alimentador de linha de produção, com 1.009.Há ainda 768 ofertas para operador de telemarketing ativo, 696 para servente de obras e 666 para motorista de caminhão.Os interessados podem acessar o painel, disponível na internet, aplicando filtros que vão de região, município, ocupações e unidades do Sine - são 133 em todo o estado.As vagas também estão disponivels no Portal Emprega Brasil