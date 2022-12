Edital do concurso da Receita Federal é retificado pela primeira vez; confira

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Foi retificado o edital do concurso público da Receita Federal . As alterações estão disponíveis no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (8/12). As mudanças são referentes as atribuições dos cargos ofertados; quantidade de questões da prova; conteúdo programático exigido no certame; e a data do resultado preliminar do pedido de isenção de taxa.