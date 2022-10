MPMG abre concurso público para oficial e analista e salários de R$ 6 mil

(foto: Reprodução/MPMG)

Foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), de 19 de outubro, edital do concurso público para preenchimento de 101 vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de oficial (nível médio) e analista (nível superior) da instituição.Para os cargos de nível superior, há vagas ou formação de cadastro de reserva em especialidades como administração pública, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, design gráfico, engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, fisioterapia, história, jornalismo, letras, medicina, TI, pedagogia, psicologia, serviço social, relações públicas, entre outras. Para o nível médio, são vagas para oficial de serviços diversos.As inscrições estão abertas exclusivamente pela internet, das 16h do dia 1º de novembro até as 16h de 5 de dezembro, pelo site www.institutoconsulplan.org.br , com taxas de R$ 90, para nível médio, e R$ 100, para superior. O edital e outras informações estão disponíveis também nesse endereço.Os candidatos serão avaliados por meio de exame de conhecimentos, que consiste na realização de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.A prova objetiva de múltipla escolha e a prova discursiva, previstas para 15 de janeiro de 2023, para todos os cargos, serão realizadas em Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia.Os aprovados receberão remuneração inicial de R$ 4.075,84, para oficial, e R$ 6.279,14, para analista, além do vale-lanche e auxílio-saúde para ambas as funções.