Prefeitura de Patrocínio (MG) divulga edital com mais de mil vagas para todos os níveis de escolaridade

(foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgação)

A Prefeitura de Patrocínio, Minas Gerais, publicou o edital do novo concurso público com a oferta de vagas para todos os níveis de escolaridade. As inscrições do certame serão abertas em 13 de dezembro e poderão ser feitas até 22 de dezembro no site da banca organizadora, MS Concursos.