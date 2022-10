Confeitar Minas vai oferecer 10 mil vagas para aulas e workshops gratuitos

Dani Formigueiro, organizadora do evento, confeiteira e idealizadora do Projeto Empreendendo no Lar. (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

Será realizada, de 25 a 27 de outubro deste ano, no Minascentro (Avenida Guajajaras, 1022, centro), em Belo Horizonte, a edição de Natal da Confeitar Minas 2022. São 10 mil vagas para aulas e workshops gratuitos, com temas variados, de Bolos Natalinos, Pinheiros de Chocolates e Guirlandas de Brownie aos tradicionais Panetones. “A proposta é divulgar as tendências e novidades de receitas desta época do ano para confeiteiros iniciantes, intermediários, avançados e pessoas apaixonadas pela confeitaria para que elas possam gerar uma renda extra neste período que é tão promissor para as vendas”, diz Dani Formigueiro, organizadora do evento, confeiteira e idealizadora do Projeto Empreendendo no Lar.

As senhas para as aulas serão distribuídas 30 minutos antes de elas se iniciarem, na própria arena onde serão ministradas (ver programação abaixo). Para acesso ao Confeitar serão vendidos ingressos a preços simbólicos: R$ 12,50 o dia ou R$ 27,50 para todo o evento, no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/confeitar-minas-2022/1724935

“A cultura e a gastronomia mineiras serão as marcas do evento e vão estar na maioria das receitas e das aulas”, conta Dani Formigueiro. Ela informa que haverá concurso de bolos com o tema Coisas de Minas, utilizando alguns dos ingredientes típicos da nossa região: goiabada cascão, doce de leite, milho, queijo, café etc. “Propomos aos participantes uma grande homenagem à cultura mineira ao trazer nossos ingredientes típicos para a arte da confeitaria,” comenta. Haverá também uma exposição de bolos e um espaço totalmente dedicado às crianças: o Espaço Kids , onde serão oferecidas oficinas de cupcakes, cookies, brigadeiros, e pirulitos decorados com temas de Natal, para crianças de 10 a 14 anos. “A ideia é desenvolver o espírito empreendedor entre nossos pequenos confeiteiros.”

E a programação do evento não para por aí. A Confeitar Minas 2022 terá uma Praça de Alimentação bastante animada onde, além de intervenções artísticas com peças de teatros e shows musicais com artistas mineiros, as confeiteiras vão poder vender os doces que produzem artesanalmente como bolos e quitandas mineiras, bombons, trufas e tortas. Um outro espaço será dedicado aos cursos de gestão e marketing: a Arena do Empreendedor . Neste local, vão ser realizadas aulas de precificação; marketing e vendas; e fotografia para redes sociais com celular.

No dia 27/10, entre 16h30 e 17h30, haverá uma aula especial para deficientes auditivos. O chef confeiteiro Alexandre Palione, ex-participante do Bake Off Brasil 6, irá ministrar uma aula sobre bombons e trufas, que terá tradução em libras. E no dia 25/10, das 15h às 16h, a confeiteira Maria José Avelino dará uma aula inclusiva para PCDs. O tema será panetone de biomassa com recheio e decoração natalina. “Temos uma grande preocupação em promover um evento o mais inclusivo possível,” afirma Dani Formigueiro.

São esperadas cerca de 10 mil pessoas nos três dias de evento, que contará ainda com Espaço Saúde Mulher – Outubro Rosa. “Será feita uma campanha para arrecadação de creme hidrante e lenços de cabelos para atender às mulheres que estão enfrentando o câncer de mama”, diz a organizadora do Confeitar Minas 2022, Dani Formigueiro. “Queremos aproveitar a energia sempre muito positiva e a força da união do nosso público da Confeitar para também ajudar mulheres que estão passando por um momento tão desafiador.” As doações arrecadadas na Confeitar serão direcionadas para o Hospital Mário Penna, instituição filantrópica de saúde especializada em tratamento contra o câncer. Os participantes devem fazer a entrega das doações na entrada do evento.

A Confeitar Minas 2022 está sendo patrocinada pela Cemig, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Governo de Minas Gerais; e pela Gran Finale.

Serviço:

Evento: Confeitar Minas 2022

Data: de 25 a 27 de outubro

Onde: Minascentro

End: Rua Guajajaras 1022, Centro, Belo Horizonte

Ingresso: a entrada custa R$ 10 (+ R$ 2,50 de taxa) por dia e R$ 25 ( R$ 2,50 de taxa) para os 3 dias no https://www.sympla.com.br/evento/confeitar-minas-2022/1724935

São mais de 2.000 vagas para as aulas gratuitas.

As senhas para as aulas serão distribuídas 30 minutos antes de elas se iniciarem, na própria arena onde serão ministradas (ver programação abaixo).

Obs: A entrada no evento e participação nas oficinas do Espaço Kids são permitidas para crianças a partir dos 10 anos de idade.

Programação das aulas

Arena Maria Chocolate

25 de outubro

13h30 às 14h30, Douglas Tavares, Árvore Natalina de Trufas

15h às 16h, Fabiano Bozzi: Taças Natalinas

16h30 às 17h30, Douglas Tavares, Torta Chocomenta

18h às 19h, Larissa Saad: Bolo Natalino

26 de outubro

13h30 às 14h30, Alexandre Bispo, Chocolates

15h às 16h, Rodney Caco: Bolotone

16h30 às 17h30, Alexandre Bispo, Chocolates

18h às 19h, Dayane Gomes: Half Cake Noel em Chantinho

27 de outubro

13h30 às 14h30, Fabiano Bozzi: Tarteletes de Sucesso

15h às 16h, Vera Marcato: Panetones

16h30 às 17h30, Rodney Caco: Bolo Charlote de Frutas

Arena Kids

Dia 25 de outubro

14h às 15 h, Geisiane Fontes: Brigadeiros Divertidos

15h30 às 16h30, Silvia Muradas: Pirulito Decorado Natalino

17h às 18h, Day Gomes: Mini Panetone

Dia 26 de outubro

14h às 15h, Grazielle Quenupe: Pinheiros de Chocolate Recheados

15h30 às 16h30, Jucelma Oliveira e Ana Júlia: Minibolo Natalino

17h às 18h, Keila Rodrigues: Popcake

Dia 27 de outubro

14h às 15h, Nildete Santos: Cupckaes Natalinos

15h30 às 16h30, Nalda Galvão: Cookies

Arena Empreendendo

Dia 25 de outubro

13h30 às 14h30 – Alessandra Assis – Bolo Natal com Esferas de Chocolate

15h às 16h – Célia Soares – Bolo da Vida

16h30 às 17h30 – Regiane Medeiros – Panetone Red Velvet e Panetone Salgado

18h às 19h – Natália Lage – Pipoca Gourmet Mineirinha

Dia 26 de outubro

13h30 às 14h30 - Fornecedor

15h às 16h – Ana Formiga – Sobremesa Red Velvet na Taça

16h às 17h30 – Naná Negrão – Casa de Biscoitos

18h às 19h – Lucas Almeida – Pudim de Queijo com Goiabada e Banoffe

Dia 27 de outubro

13h30 às 14h30 – Grazielle Marangon – Guirlanda de Brownie

15h às 16h – Renata Penido – Bombom Natalino de Café e Especiarias

16h30 às 17h30 – Alexandre Palione – Aula em Libras – Bombons e Trufas

Arena Confeitar

Dia 25 de outubro

13h30 às 14h30 – Nathália Oliveira – Bolo Natalino em Pasta Americana

15h às 16h – Maria José Avelino - Aula Inclusiva PCDs – Panetone de Biomassa Recheio e Decoração Natalina

16h30 às 17h30 – Kelma Gual – Decoração de Biscoitos Contemporâneos – Foco no Natal

18h às 19h – Biel Santos – Bolos Natalinos com Efeitos Especiais

Dia 26 de outubro

13h30 às 14h30 – Samuel Nolasco – Bolo Natalino decorado butercream

16h30 às 17h30 – Eline Crispim – Doce Decorado Natalino

Dia 27 de outubro

13h30 às 14h30 – Ellen Martos – Bentô Cake’s Natalino

15h às 16h – Andréa Vidal – Panetones