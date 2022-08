Programas de MBA preparam executivos de olho na progressão de carreira

(foto: Pexels)

As mudanças contínuas na sociedade e no ambiente de negócios em nível global colocam desafios importantes a qualquer programa de formação de executivos, e em especial, aos programas de Master of Business Administration (MBA). Esses programas, em sua origem, são de longa duração e têm como objetivo formar profissionais nos principais campos da gestão organizacional.





De acordo com dados da Fundação Dom Cabral, escola de negócios mineira que oferece o Programa Executive MBA, o perfil dos participantes, em média, é de 37,5 anos e uma experiência profissional média de 15 anos.

Na Fundação Dom Cabral, mais de seis mil executivos de todo o país já passaram pelo Executive MBA. Em levantamento feito pela instituição, 77% tiveram ascensão profissional em dois anos. Em média, 46% estão em cargos de diretoria após dois anos de conclusão do programa, 29% mudaram de empresa e, em média, 20% têm faixa salarial entre R$ 31 mil e R$ 40 mil.

O objetivo do Executive MBA é capacitar os participantes para que tenham foco em resultados e, ao mesmo tempo, estejam aptos para a construção de legados positivos, do ponto de vista social, ambiental e de governança.





Para essas novas lideranças, a Fundação Dom Cabral, por exemplo, tem na grade disciplinas como Comunicação, Negociação e Influência; Business Analytics; Estratégia Empresarial; Humanidades e Gestão Contemporânea; O Legado da Liderança; Propósito e Liderança Sustentável; Sustentabilidade Corporativa, entre outras.

"O Programa propicia a criação de uma rede de contatos que permite uma extensa troca, com muitos debates sobre assuntos estratégicos e atuais, com profissionais com competências diversas e que trabalham em empresas com realidades múltiplas. Tudo isso amplia muito o repertório dos participantes", explica Carla Arruda, diretora do Executive MBA da Fundação Dom Cabral.

Novas disciplinas e possibilidades





O programa de Executive MBA traz uma boa dose de flexibilidade e customização, com um formato blended (500 horas presenciais + até 1500 horas online). A metodologia é voltada para a aplicação prática do conhecimento.





Para atender melhor aos diferentes interesses profissionais, em alguns módulos é possível escolher entre trilhas temáticas de conhecimento (Inovação e Startup Thinking; Leading Across Borders; Digital Strategies & New Business Models e Gestão Avançada de Organizações).

Em 2021 passaram pela FDC mais de 37 mil profissionais entre executivos, empresários e gestores públicos.