TJMG: Inscrições para concurso começam amanhã (30); salário vai até R$5 mil

As inscrições vão até 29 de setembro (foto: TJMG/Reprodução)

As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais começam nesta terça-feira (29/8) e vão até 29 de setembro.



As provas serão aplicadas no dia 4 de dezembro, em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.





O salário vai de R$ 3.264,98 (classe D) até R$ 5.113,09 (classe C).

Para se inscrever, é necessário pagar uma taxa de R$ 90 se for para nível médio, e de R$ 100 se for para nível superior. Estão isentos do valor de inscrição candidatos comprovadamente desempregados ou inseridos no Cadúnico.

As vagas são para Oficial Judiciário (Nível médio) e Analista Judiciário (Nível superior). Confira a descrição das vagas por nível de escolaridade:

Cargo de oficial judiciário ( Classe D)

Assistente técnico de controle financeiro

Oficial de justiça

Cargo de analista judiciário (Classe C)