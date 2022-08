Vagas da semana! Mais de 14 mil vagas com inscrições abertas em concursos

(foto: Divulgação)

CBMERJ

O concurso Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) oferta 40 vagas para cadete, sendo 36 vagas para ampla concorrência e 4 para cota, que serão reservadas para candidatos hipossuficientes. As inscrições ficarão abertas entre 1º de setembro e 6 de outubro. A remuneração inicial é de R$ 3.897,24, composta pelo valor do soldo acrescido das gratificações e adicionais atinentes ao cargo. Saiba mais!

Prefeitura de BH

O certame oferta 23 vagas para o cargo de analista de políticas públicas, divididas entre as especialidades de psicologia (1 vaga) e serviço social (22 vagas). A remuneração para ambos os cargos é de R$ 4.646,28, para 8 horas diárias trabalhadas. Os candidatos podem se inscrever até o dia 31 de agosto, através do site do Instituto IBDO, banca organizadora. Saiba mais!

MP-PA

O Ministério Público do Pará (MP-PA) lançou edital de abertura do concurso público para promotor. Ao todo, serão oferecidas 65 vagas e oportunidades são distribuídas para os cargos de promotor de justiça e promotor de justiça substituto. A remuneração chega a R$ 30.404,42. As inscrições estarão abertas até 22 de setembro. Saiba mais!

UEG

O novo concurso público da Universidade Estadual de Goiás (UEG) oferece 38 oportunidades, para compor o quadro de docentes de ensino superior da instituição. As inscrições estarão abertas no período de 30 de agosto a 29 de setembro. A remuneração varia de acordo com a carga horária trabalhada e vai desde R$ 959,11 a R$ 3.836,42. Saiba mais!

PGM do Recife

O concurso da Procuradoria-Geral Municipal do Recife está com inscrições abertas. Ao todo, três vagas estão sendo ofertadas para o cargo de procurador judicial municipal. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de setembro. remuneração inicial para o cargo de procurador é de R$ 26.023,63, acrescido de benefícios. Saiba mais!

Senado Federal

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) o certame do Senado Federal oferta 1.014 vagas, sendo 22 imediatas e 992 vagas para a formação de cadastro reserva. As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Quem for participar da seleção têm até o dia 21 de setembro para realizar a inscrição. Saiba mais!

CRC-MG

O certame está com 65 vagas abertas para nível médio e superior. Os auxiliares no certame receberão a remuneração inicial de R$ 2.511,00, e os fiscais receberão o salário de R$ 5.734,00. Ambos os cargos são para lotação em Belo Horizonte, com carga horária de 40 horas semanais. Período de inscrição será encerrado em 26 de setembro. Saiba mais!

CRQ 17ª Região

O concurso público do Conselho Regional de Química da 17ª Região, de Maceió, está com inscrições abertas. O certame oferta 70 oportunidades de nível médio e técnico, nos cargos de assistente administrativo e assistente técnico fiscal. Os interessados em participar da seleção podem se inscrever até o dia 15 de setembro. Os aprovados no certame receberão a remuneração de R$ 1.264,25, para assistente adminstrativo, e R$ 2.128,35, para técnico fiscal, além dos benefícios. Saiba mais!

TRT- 8

O edital do próximo concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região oferta 5 vagas, além de formação de cadastro reserva. Os cargos disponíveis são de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, em várias especialidades. O período de inscrições no certame iniciam em 24 de agosto e encerram em 12 de setembro. Remuneração chega R$ 14.271,70. Saiba mais!

IBGE

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de consultoria técnica no âmbito do Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica. Ao todo são ofertadas 6 vagas, desse total 2 são para trabalho remoto e 4 para lotação no Rio de Janeiro. O período de inscrições já está aberto e será encerrado em 23 de setembro. Saiba mais!

TCE GO

O certame prevê o preenchimento de 37 vagas para os cargos de analista de controle externo em diversas especialidades. Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 27 de setembro. Os aprovados para trabalhar no TCE GO serão contemplados com a remuneração de R$ 11.335,32. Saiba mais!

PM-SP

A Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) lançou edital de abertura do certame para provimento de 75 vagas para a área da saúde. O período de inscrições estará aberto entre 18 de agosto a 20 de setembro, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. A remuneração básica inicial chega R$ 8.362,79. Saiba mais!

UnDF

O concurso da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) oferta 1.400 vagas. As opotunidades darão provimento dos cargos da carreira Magistério Superior do Distrito Federal. O subsídio mensal ofertado varia entre R$ 2.200,00 e R$ 5.200,00, de acordo com a carga horária e nível de formação. Período de inscrições foi prorrogado e interessados podem se inscrever até 8 de setembro. Saiba mais!

TRT-13

O certame oferta 4 oportunidades mais cadastro de reserva nas áreas de Analista Judiciário e Técnico Judiciário. As inscrições para participar do concurso serão abertas no dia 22 de agosto, e ficarão disponíveis até o dia 20 de setembro. Remuneração chega a R$ 12.455,30. Saiba mais!

SEE-PE

O concurso está oferecendo 596 vagas para os cargos de Assistente Administrativo Educacional e Analista em Gestão Educacional em diversas especialidades. As inscrições do concurso público podem ser realizadas até o dia 02 de setembro. A remuneração para os cargos de analista são de R$ 3.236,44, acrescida de gratificação de R$ 681,32. Já os aprovados para o cargo de assistente receberão R$ 2.238,14. Saiba mais!

SEE-PE

O certame oferece 500 vagas para os cargos de analista em gestão educacional e 96 para assistente administrativo educacional e o segundo edital publicado neste ano. As inscrições ficarão abertas até 15 de setembro. Os candidatos poderão se inscrever somente pelo site da banca organizadora, o Cebraspe. O valor da taxa de inscrição é de R$ 130,00 para analista em gestão educacional e R$ 90,00 para assistente administrativo educacional. Remuneração chega a R$ 3.236,44. Saiba mais!

MPMG

O certame oferta 100 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto, sendo 70 vagas para ampla concorrência, 10 oportunidades são destinadas para candidatos com deficiência e 20 para candidatos negros. Remuneração inicial chega a R$ 30.404,42. As inscrições poderão ser efetuadas até 05 de setembro de 2022. Saiba mais!

Embasa

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.(Embasa) lança edital do novo concurso público para preenchimento de vagas para funções de níveis médio, técnico e superior. A nova seleção oferece ao todo 930 vagas distribuídas para assistente de saneamento e analista de saneamento. As inscrições podem ser feitas até 30 de agosto no site da banca organizadora. Remuneração chega a R$ 8.390,89. Saiba mais!

SEDUC-GO

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO) lançou o edital de abertura do concurso público para provimento de 5.050 vagas no cargo de professor nível III em diversas especialidades. O período de inscrições será aberto em agosto, no dia 14, e permanecerá até 12 de setembro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00. Interessados poderão se inscrever no site da banca organizadora, Instituto IADES. Saiba mais!

SEDF

O novo edital do processo seletivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) foi publicado na sexta-feira (1), no Diário Oficial do Distrito Federal, com os detalhes do concurso. São oferecidas 4.254 vagas, sendo 812 imediatas, para professores efetivos. Os interessados podem se inscrever a partir das 10h de 2 de agosto até as 18h de 31 de agosto no site da banca organizadora. Saiba mais!

CRF-SP

O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo tornou público o edital do certame para provimento de seu quadro de pessoal. A grande maioria das oportunidades são destinadas para formação de cadastro reserva. O novo concurso oferta vagas para diversos cargos em que abrange os níveis médio e superior completos. As chances de contratação imediata somam 11. O período de inscrição ficará aberto entre 4 de agosto e 12 de setembro. Saiba mais detalhes!

TJPE

O certame oferta 30 vagas, além do cadastro de reserva para cargo de juiz substituto. Desse total de vagas, 22 são para ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência e seis para pessoas negras (pretas e pardas). O valor do salário é de R$ 30.404,40. Prazo se inscrever encerrará em 1º de setembro. Saiba mais!

