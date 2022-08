IBGE abre nova seleção para contratar consultores

O referido projeto possui relação com o Censo Demográfico 2022, pesquisa que está sendo realizada desde o início de agosto, que consiste na coleta de dados de cerca de 78 milhões de domicílios do país. O Censo tem como objetivo contar os habitantes do Brasil, além de identificar suas caractéristicas e revelar onde e como vivem a população do território nacional.





Devido a grande magnitute da pesquisa, os censos estimulam saltos de qualidade no ambiente tecnológico do IBGE. Portanto, o projeto possui como objetivo modernizar a produção de estatística e geocientífica a partir do aprimoramento das pesquisas e levantamentos do Instituto.





O projeto conta com duas principais frentes de trabalho:





- Desenvolvimento de soluções inovadoras no âmbito de parcerias interinstitucionais, capacitação de pessoal, estratégias de campo, gestão da coleta, comunicação e publicidade para ampliação da cobertura do Censo Demográfico, com consequente estabelecimento de benchmark para as pesquisas do IBGE; e





- Modernização dos processos de produção estatística e geocientífica, a fim de aprimorar a produção de informações de qualidade por meio da realização de parcerias, incorporação de novas competências, integração com novas bases de dados e registros administrativos, adoção de novas técnicas de produção e aperfeiçoamento de sistemas e da execução dos processos norteados pelos modelos genéricos de produção estatística e geocientífica.





Atividades:

Os consultores serão responsáveis pelas seguintes atividades:





Desenvolvimento e sistematização de novas estratégias de prospecção de instituições com potencial de parceria, de organização e controle das parcerias já existentes e de desburocratização no processo de tramitação das parcerias voltadas à ampliação da cobertura das coletas de campo;

Desenvolvimento, implantação e sistematização de melhorias no processo de capacitação das equipes;

Desenvolvimento e sistematização de estratégias de campo inovadoras para a melhoria do aproveitamento da coleta em diferentes territórios, inclusive povos e comunidades tradicionais;

Aprimoramento da gestão da coleta e da construção e monitoramento de novos indicadores para garantia da máxima cobertura;

Desenvolvimento e sistematização de melhorias nas formas de comunicação e publicidade de pesquisas estatísticas para fins de sensibilização dos informantes com vistas à redução das recusas às entrevistas;

Aprimoramento e sistematização da adaptação e da aplicação dos processos de produção estatística e geocientífica, que estão contemplados nos modelos genéricos Generic Statistical Business Process Model GSBPM) e Generic Geoinformational Business Process Model (GGIBPM), especialmente no Censo Demográfico;

Desenvolvimento e sistematização de técnicas de modelagem para a estimativa da densidade populacional no nível das células de grade e áreas de enumeração;

Aprimoramento e sistematização da captação, prospecção, recepção, armazenamento, processamento, integração e uso de registro administrativos, bases de dados e dados não estruturados;

Desenvolvimento e sistematização de novas estratégias de prospecção de instituições com potencial de parceria, de organização e controle das parcerias já existentes e de desburocratização no processo de tramitação das parcerias que objetivem o desenvolvimento de soluções para ampliação da cobertura geográfica e temática das pesquisas estatísticas e levantamentos geocientíficos, bem como ao compartilhamento de bases de dados, conhecimentos técnicos e tecnologias;

Elaboração de relatórios técnicos sobre a execução do Projeto e sistematização da transferência de conhecimento produzido no âmbito do Projeto.

Proposição e sistematização de soluções técnicas a serem desenvolvidas pelo IBGE para aprimoramento de sistemas de coleta e de gestão das operações de campo;

Proposição e sistematização de soluções técnicas a serem desenvolvidas pelo IBGE para aprimoramento de atividades de prospecção, planejamento, desenvolvimento, implantação, suporte técnico, supervisão e monitoramento dos serviços e sistemas;

Proposição e sistematização de soluções técnicas a serem desenvolvidas pelo IBGE para aprimoramento da segurança de redes, aplicações e sistemas.

Vagas:

O IBGE está ofertando 9 vagas, todas para lotação no Rio de Janeiro. As oportunidades são para os cargos de:





Consultor sênior em Infraestrutura de Banco de Dados SQL Server: 1 vaga;

Consultor sênior em Infraestrutura de Banco de Dados Oracle: 1 vaga;

Consultor sênior em Redes de Telefonia: 1 vaga;

Consultor sênior em Redes de Telecomunicações: 1 vaga;

Consultor sênior em Operação e Gestão de Service Desk: 1 vaga;

Consultor sênior em Infraestrutura de Servidores Físicos e Virtuais: 1 vaga;

Consultor sênior em Infraestrutura de Aplicações: 1 vaga;

Consultor sênior em Segurança de Aplicações: 2 vagas.









O Instituto lançou oito editais, um para cada vaga, onde consta a descrição completa e detalhada do processo seletivo. Para conferir, clique aqui.

Cronograma:

O cronograma previsto para o processo seletivo é dividido conforme a seguir:





Abertura do edital - 30 de agosto de 2022;

Período de inscrição - 30 de agosto a 07 de setembro de 2022;

Resultado preliminar - 12 de setembro de 2022;

Período de recurso - 13 de setembro de 2022;

Resultado final - 16 de setembro de 2022.