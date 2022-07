Multinacional espera gerar 300 empregos em Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, e a ACG, empresa farmacêutica multinacional, assinaram na tarde desta terça-feira (12/7) o Protocolo de Intenções para expansão da fábrica na cidade.

A estimativa é que sejam investidos mais R$ 60 milhões e que a ampliação gere próximo de 300 novos empregos diretos e indiretos.

“Esta busca por ampliação significa que a ACG encontrou o local propício para os seus negócios e que seus líderes estão satisfeitos com o serviço aqui realizado desde 2019, ano da inauguração da fábrica em Pouso Alegre. É com parceiros assim que fortalecemos o nosso município e ampliamos as oportunidades de emprego para a população”, destaca o Prefeito Cel. Dimas.